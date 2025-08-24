  • 24° C
Policiaca

Arden bodegas de la calle Jalisco, en Ciudad Obregón

El siniestro ocurrió en un negocio de venta de granos y alimento para mascotas

Ago. 24, 2025
Arden bodegas de la calle Jalisco, en Ciudad Obregón

Una densa columna de humo se pudo observar durante la mañana de este domingo en el Centro y otros puntos de Ciudad Obregón, pues una bodega fue escenario de un voraz incendio.

Fue poco antes de las 11:00 horas, cuando elementos policiacos y del Departamento de Bomberos se trasladaron hasta la calle Jalisco y 6 de Abril, al recibir el reporte a través del 911.

El escenario del siniestro fue una bodega que alberga un negocio de venta de granos, semillas y alimento para mascotas.

Ante la magnitud del incidente, fue necesario que elementos del Departamento de Tránsito cerraran la circulación de la calle Jalisco, desde la Nicolás Bravo hasta la 6 de Abril, mientras que los "apagafuegos" trabajaban para sofocar las llamas, apoyados por cuatro máquinas extintoras, un carro escalera, una pipa y una ambulancia.

Después de aproximadamente una hora, el incidente fue controlado, sin que se reportaran personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Roke Arballo
