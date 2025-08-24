Arden bodegas de la calle Jalisco, en Ciudad Obregón

Una densa columna de humo se pudo observar durante la mañana de este domingo en el Centro y otros puntos de Ciudad Obregón, pues una bodega fue escenario de un voraz incendio.

Fue poco antes de las 11:00 horas, cuando elementos policiacos y del Departamento de Bomberos se trasladaron hasta la calle Jalisco y 6 de Abril, al recibir el reporte a través del 911.

El escenario del siniestro fue una bodega que alberga un negocio de venta de granos, semillas y alimento para mascotas.

Ante la magnitud del incidente, fue necesario que elementos del Departamento de Tránsito cerraran la circulación de la calle Jalisco, desde la Nicolás Bravo hasta la 6 de Abril, mientras que los "apagafuegos" trabajaban para sofocar las llamas, apoyados por cuatro máquinas extintoras, un carro escalera, una pipa y una ambulancia.

Después de aproximadamente una hora, el incidente fue controlado, sin que se reportaran personas lesionadas, únicamente daños materiales.