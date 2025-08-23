Capturan en Sinaloa a hombre acusado de tentativa de feminicidio en Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), ejecutó en Los Mochis, una orden de aprehensión en contra de Jesús "N", de 64 años, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Silvia Patricia "N", de 37 años.

Los hechos que motivaron la acción judicial ocurrieron el 29 de septiembre de 2024 en el sector conocido como Granjas MICA (Margen Izquierdo del Canal Alto), al oriente de Ciudad Obregón, cuando de acuerdo a las investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía, la víctima se encontraba en una tienda.

El imputado inició una discusión con ella por presuntos reclamos relacionados con un empleado, y en el curso de la agresión le provocó heridas cortantes con un objeto punzocortante, mismas que pusieron en riesgo su vida.

Cabe destacar que Jesús "N" cuenta con antecedentes penales que datan de 1996 a 2010, entre los que figuran delitos como portación de armas prohibidas, tentativa de homicidio simple doloso, asalto en grado de tentativa, incumplimiento de obligaciones familiares, violencia intrafamiliar y amenazas.

Tras su detención en Los Mochis, Sinaloa, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que enfrente el proceso legal correspondiente en Sonora, por lo que se realizó su traslado a Ciudad Obregón por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).