Policiaca

Capturan a presuntos narcomenudistas en Cajeme

En la colonia Real del Sol incautaron alrededor de 51 envoltorios con narcótico durante el arresto de Jesús "N"

Ago. 22, 2025
Lograron retirar de las calles más de 290 envoltorios con sustancias prohibida que atentan contra la salud de la ciudadanía.
En operativos de prevención y combate al delito que encabeza el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Cajeme, las autoridades informaron detuvieron a doce personas, señaladas de vender y distribuir droga.

Una de las acciones se ejecutó en la colonia Misión del Real, donde los oficiales aseguraron 30 envoltorios con narcótico a Mario "N", de 42 años de edad, mientras que en los operativos efectuados por la colonia Kino detuvieron a José "N" por posesión de 40 envoltorios con sustancia prohibida.

En la colonia Real del Sol incautaron alrededor de 51 envoltorios con narcótico durante el arresto de Jesús "N", quien quedó detenido durante el operativo llevado acabo.

Con tales acciones la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), indicó que en los operativos de patrullaje realizados en diversos sectores del municipio capturaron a varios sujetos acusados de narcomenudeo y lograron retirar de las calles más de 290 envoltorios con sustancias prohibida que atentan contra la salud de la ciudadanía.

Oviel Sosa
Oviel Sosa
