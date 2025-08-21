Saldo de un lesionado deja ataque armado en la Matías Méndez

Un nuevo código rojo se activó este jueves, cuando un hombre resultó lesionado por el impacto de proyectiles de arma de fuego cuando se encontraba afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Gabilondo Soler entre Ferrocarril y Rodolfo Campodónico, perteneciente a la colonia Matías Méndez, al norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 16:00 horas, la víctima fue interceptada por sujetos armados quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra, logrando impactar en una de sus extremidades inferiores, y posteriormente huyeron del lugar.

Sobre la víctima, se dio a conocer de manera extraoficial que responde al nombre de David A. Q. de 25 años de edad, mismo que fue trasladado por atención médica a un hospital de la localidad a bordo de vehículo particular.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.