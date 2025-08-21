Balean a una persona en la colonia Las Espigas de Ciudad Obregón

La violencia continua presente en Cajeme, y es que durante la jornada de este jueves se registró una intensa movilización policial luego de que vecinos de la colonia Las Espigas dieran aviso de una agresión armada en el cruce de las calles Escuinapa y Zempoala, que dejó como saldo a una persona lesionada.

Fue alrededor de las 20:15 horas, cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, una persona del sexo masculino fue interceptado en el sitio por sujetos armados, quienes dispararon contra él para posteriormente darse a la fuga.

La víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, quedo tirado en el lugar presentando heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que fue rápidamente trasladado a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento.