Policiaca

Abandonan un "encobijado" al norte de Ciudad Obregón

El hallazgo de un cuerpo sin vida en la colonia Cajeme ha generado conmoción entre los residentes de la zona

Ago. 21, 2025
Abandonan un encobijado al norte de Ciudad Obregón

Vecinos de la calle Carmen Serdán, en el tramo comprendido entre las vialidades José María Leyva y Maximiliano R. López, de la colonia Cajeme ubicada al norte de Ciudad Obregón fueron testigos del hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en una cobija.

Fue alrededor de las 21:30 horas, cuando se tuvo conocimiento del cuarto hecho violento de este jueves, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, se suscitó cuando se percataron de la presencia de un bulto tirado en la calle, frente a un domicilio particular, por lo que se dio aviso de inmediato a las autoridades.

imagen-cuerpo

Sobre la víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, se presume que presentaba signos de violencia, por lo cual será competencia de las autoridades el determinar la causa de muerte y la identidad de la misma.

Elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina, además de policías estatales y municipales se encargaron de resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaba una minuciosa búsqueda de indicios en la zona.

Román González
