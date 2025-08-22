Abandonan en Cajeme otro cadáver en menos de 24 horas

Alrededor de las 14:40 horas de este viernes, habitantes de la colonia México, al sur de Ciudad Obregón notificaron a través de la línea de emergencia 911 la presencia de un bulto arrojado en el parque de la zona, mismo que estaba acompañado de una cartulina con un mensaje.

Derivado de lo anterior, se activó un código rojo que movilizó a los diferentes cuerpos policiales y militares hasta la calle Cabo San Lázaro y Puerto de Guaymas, donde corroboraron que se encontraba el cuerpo de una persona sin vida envuelto en una cobija.

Cabe recordar que la jornada del pasado jueves, en la colonia Cajeme, cerca de las 21:00 horas se registró un hallazgo similar, por lo que en menos de 24 horas se contabilizaron dos reportes de “encobijados” dentro del municipio.

De acuerdo a residentes de la zona, la víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, y que presume presentaba signos de violencia, fue abandonada por un grupo de sujetos desconocidos que tras arrojarlo en este espacio público abandonaron el lugar.

De manera extraoficial se mencionó que la persona sin vida es un masculino de alrededor de 70 años, mismo que se encontró envuelto en una cobija de color guinda y le fue dejada una cartulina con un supuesto mensaje.

Elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina, además de policías estatales y municipales, se encargaron de resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) llevó a cabo las indagatorias correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo sin vida para realizar la autopsia de ley que pueda determinar la causa de muerte y su posible identidad.