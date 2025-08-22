Adulto mayor procedente de Ciudad Obregón es hallado muerto; estaba desaparecido en Culiacán

Luego de que un adulto mayor procedente de Ciudad Obregón, Sonora, permaneciera desaparecido 15 días, la tarde de este viernes 22 de agosto fue encontrado sin vida. Había viajado a Culiacán, Sinaloa, junto con su esposa.

De acuerdo con la información, el fallecido fue identificado como Daniel Solares Valenzuela, de 82 años de edad, con residencia en Convención de Aguacalientes, Navolato.

Su cadáver en descomposición fue encontrado en un terreno enmontado, por el bulevar Alfonso G. Calderón, a unos metros del estacionamiento de un supermercado ubicado en el sector Tres Ríos, cerca de la Central Camionera.

El cuerpo vestía pantalón de vestir color gris, camisa a cuadros azul con rojo, y fue reportado como desaparecido el 5 de agosto.

Se indicó que la pareja llegó a la capital sinaloense y alrededor de las 8:00 horas le dijo a su esposa que iría al baño, pero jamás volvió al punto, por lo que de inmediato la mujer dio la voz de alerta a las autoridades.

Cuando el cadáver fue ubicado, de inmediato lo reportaron al 911, para que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) levantaran el cuerpo y realizaran las diligencias correspondientes.

En el lugar se presentaron marinos y efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde confirmaron el reporte y aseguraron la zona.

Asimismo, oficiales de la Dirección General de Investigación Pericial iniciaron con las investigaciones, se entrevistaron con familiares, quienes acudieron al sitio y, por la ropa, le identificaron.

Los restos del señor Daniel fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), para las periciales pertinentes y la entrega del cuerpo.