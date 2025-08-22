  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Adulto mayor procedente de Ciudad Obregón es hallado muerto; estaba desaparecido en Culiacán

La víctima había ido de visita con su esposa a la capital de Sinaloa; la última vez que se le vio con vida fue el 5 de agosto

Ago. 22, 2025
Adulto mayor procedente de Ciudad Obregón es hallado muerto; estaba desaparecido en Culiacán

Luego de que un adulto mayor procedente de Ciudad Obregón, Sonora, permaneciera desaparecido 15 días, la tarde de este viernes 22 de agosto fue encontrado sin vida. Había viajado a Culiacán, Sinaloa, junto con su esposa.

De acuerdo con la información, el fallecido fue identificado como Daniel Solares Valenzuela, de 82 años de edad, con residencia en Convención de Aguacalientes, Navolato.

Su cadáver en descomposición fue encontrado en un terreno enmontado, por el bulevar Alfonso G. Calderón, a unos metros del estacionamiento de un supermercado ubicado en el sector Tres Ríos, cerca de la Central Camionera.

imagen-cuerpo

El cuerpo vestía pantalón de vestir color gris, camisa a cuadros azul con rojo, y fue reportado como desaparecido el 5 de agosto.

Se indicó que la pareja llegó a la capital sinaloense y alrededor de las 8:00 horas le dijo a su esposa que iría al baño, pero jamás volvió al punto, por lo que de inmediato la mujer dio la voz de alerta a las autoridades.

Cuando el cadáver fue ubicado, de inmediato lo reportaron al 911, para que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) levantaran el cuerpo y realizaran las diligencias correspondientes.

imagen-cuerpo

En el lugar se presentaron marinos y efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde confirmaron el reporte y aseguraron la zona.

Asimismo, oficiales de la Dirección General de Investigación Pericial iniciaron con las investigaciones, se entrevistaron con familiares, quienes acudieron al sitio y, por la ropa, le identificaron.

Los restos del señor Daniel fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), para las periciales pertinentes y la entrega del cuerpo.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Abandonan en Cajeme otro cadáver en menos de 24 horas
Policiaca

Abandonan en Cajeme otro cadáver en menos de 24 horas

Agosto 22, 2025

Vecinos de la colonia México dieron aviso a las autoridades del hallazgo

Capturan a presuntos narcomenudistas en Cajeme
Policiaca

Capturan a presuntos narcomenudistas en Cajeme

Agosto 22, 2025

En la colonia Real del Sol incautaron alrededor de 51 envoltorios con narcótico durante el arresto de Jesús "N"

Abandonan un encobijado al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Abandonan un "encobijado" al norte de Ciudad Obregón

Agosto 21, 2025

El hallazgo de un cuerpo sin vida en la colonia Cajeme ha generado conmoción entre los residentes de la zona