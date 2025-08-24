  • 24° C
Policiaca

Interceptan tráiler cargado de cocaína en SLRC

En total se aseguraron 1,201 paquetes con droga, el chofer de la unidad de carga fue detenido

Ago. 24, 2025
La caja acoplada al tráiler tenía modificaciones en el techo, donde iba oculta la droga
Derivado de labores de inspección y vigilancia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron un cargamento con 1,201 paquetes de posible cocaína y detuvieron al conductor de un tractocamión.

Los hechos ocurrieron en un punto de inspección en San Luis Río Colorado (SLRC), donde los efectivos detectaron un tráiler acoplado a una caja seca, el cual al ser revisado, notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja, por lo que le realizaron una revisión minuciosa.

Como resultado hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína.

Por lo anterior, el conductor de la unidad fue detenido, informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, e integrará la carpeta de investigación del caso. 

Roke Arballo
