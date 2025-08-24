En Navojoa, ponen tras las rejas a Tomás "N", lo acusan de homicidio

  • 24° C
Policiaca

El sujeto habría atacado a golpes y estrangulado a otro hombre en la un Centro de Rehabilitación de San Ignacio Cohuirimpo

Ago. 24, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Tomás "N", de 36 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, cometido en perjuicio de Manuel de Jesús "N", de 47 años, en el municipio de Navojoa.

El hombre fue capturado mediante orden de aprehensión ejecutada y presentado en audiencia inicial, donde el Agente del Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso; la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, en tanto el juez resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos investigados señalan que entre las 02:50 y 06:50 horas del 18 de agosto, en el interior de un centro de rehabilitación, ubicado en la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, el imputado agredió de manera dolosa a la víctima, propinándole golpes en diversas partes del cuerpo hasta dejarla sin capacidad de defensa.

Posteriormente, Tomás "N" utilizó una camiseta de color gris para estrangular a Manuel de Jesús "N", jalándola con fuerza hacia atrás hasta que la víctima dejó de moverse; el dictamen pericial de autopsia estableció que la causa de muerte fue asfixia pura por estrangulamiento y obstrucción de vías respiratorias, lo que corroboró la mecánica de los hechos.

Roke Arballo
