Policiaca

Las máquinas estaban en un establecimiento de la colonia Palo Verde

Ago. 24, 2025
Aseguran 12 tragamonedas en Hermosillo

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal de Hermosillo llevaron a cabo un operativo que derivó en el aseguramiento de 12 máquinas tragamonedas.

Dicha acción se realizó en un inmueble ubicado en el bulevar Coyote Iguana, de la colonia Palo Verde Indeur, en Hermosillo.

Durante la diligencia, se entrevistó a la empleada del negocio, quien manifestó tener dos semanas laborando en el lugar y señaló que su función era únicamente atender el establecimiento, desconociendo que las máquinas tragamonedas estuvieran prohibidas.

Como resultado del operativo, se aseguraron los 12 dispositivos, los cuales quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas para continuar con las investigaciones correspondientes.

