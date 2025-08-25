  • 24° C
Policiaca

Detectan tráiler con millonario cargamento de droga al norte de Sonora

La unidad de carga llevaba varios paquetes de cocaína y cristal ocultos; la droga está valuada en más de 19 millones de pesos

Ago. 25, 2025
El narcótico y el sujeto detenido quedaron a disposición de autoridades federales
Durante una revisión de rutina a un tráiler en el puesto de revisión Querobabi, la Guardia Nacional ubicó y decomisó más de 80 kilos de narcóticos.

El aseguramiento sucedió el domingo, en el mencionado retén que se ubica en el municipio de Opodepe, al norte de Sonora.

Al revisar con Rayos X la unidad de carga, propiedad de una empresa de paquetería, se detectaron 78 paquetes de cocaína, con un peso en conjunto de 85 kilos.

imagen-cuerpo

También, se ubicaron cuatro paquetes con metanfetamina o cristal, cuyo peso superó los tres kilos. El valor estimado de la droga es de 19.5 millones de pesos, según informó el Gabinete de Seguridad de México.

imagen-cuerpo

El chofer, así como el narcótico y el tráiler, quedaron a disposición de autoridades federales, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
