En Caborca, capturan a sujeto señalado de secuestro exprés

Ángel Tadeo "N", de 24 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés agravado, en perjuicio de Édgar Nicolás "N", de 38 años.

Los hechos investigados señalan que el 20 de enero de 2025, poco antes de las 16:15 horas, la víctima se encontraba a bordo de un autobús de pasajeros en la central camionera de Caborca, cuando diversos sujetos, incluido el imputado, lo retuvieron con violencia y lo bajaron de la unidad en contra de su voluntad.

Al intentar escapar, el afectado corrió hacia un hotel cercano, donde nuevamente fue alcanzado y sujetado por Ángel Tadeo "N", quien lo amenazó con privarlo de la vida y lo obligó a dirigirse a una camioneta negra en la que se encontraban otros participantes.

En ese momento, uno de los agresores lo amagó con un arma de fuego y lo despojó de 3 mil 500 pesos en efectivo.

Aprovechando un descuido, la víctima logró escapar de sus captores y resguardarse en un sitio seguro hasta la llegada de la autoridad, recuperando así su libertad.