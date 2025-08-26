  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 26 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Caborca, capturan a sujeto señalado de secuestro exprés

El joven de 24 años bajó de un camión a su víctima, la retuvo con violencia y la despojó de efectivo; los hechos sucedieron en enero de este año

Ago. 26, 2025
En Caborca, capturan a sujeto señalado de secuestro exprés

Ángel Tadeo "N", de 24 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés agravado, en perjuicio de Édgar Nicolás "N", de 38 años.

Los hechos investigados señalan que el 20 de enero de 2025, poco antes de las 16:15 horas, la víctima se encontraba a bordo de un autobús de pasajeros en la central camionera de Caborca, cuando diversos sujetos, incluido el imputado, lo retuvieron con violencia y lo bajaron de la unidad en contra de su voluntad.

Al intentar escapar, el afectado corrió hacia un hotel cercano, donde nuevamente fue alcanzado y sujetado por Ángel Tadeo "N", quien lo amenazó con privarlo de la vida y lo obligó a dirigirse a una camioneta negra en la que se encontraban otros participantes.

En ese momento, uno de los agresores lo amagó con un arma de fuego y lo despojó de 3 mil 500 pesos en efectivo.

Aprovechando un descuido, la víctima logró escapar de sus captores y resguardarse en un sitio seguro hasta la llegada de la autoridad, recuperando así su libertad.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
En prisión preventiva, presunto responsable de violencia familiar en Guaymas
Policiaca

En prisión preventiva, presunto responsable de violencia familiar en Guaymas

Agosto 26, 2025

Alfredo "N" ya había sido procesado por ese delito en 2020 y en este año; también tiene antecedentes por homicidio y lesiones

Guerreras Buscadoras hallan restos de hombre asesinado en el Valle del Yaqui
Policiaca

Guerreras Buscadoras hallan restos de hombre asesinado en el Valle del Yaqui

Agosto 26, 2025

La víctima fue localizada el lunes por la mañana; sin embargo, el cuerpo no estaba completo, por lo que el colectivo de búsqueda acudió al sitio

Detienen a hombre con droga en Pueblo Yaqui
Policiaca

Detienen a hombre con droga en Pueblo Yaqui

Agosto 26, 2025

Al ser revisado por los agentes, estos le hallaron 22 envoltorios con crystal; el hombre fue señalado como presunto vendedor de narcótico