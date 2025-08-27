¿Quién es Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal y tiktoker?

La cantante Alicia Villarreal ha confirmado su nueva relación sentimental con Cibad Hernández, un creador de contenido y conferencista de 42 años. La noticia se dio a conocer después de que Villarreal formalizará su divorcio de Cruz Martínez; la pareja ha mostrado su amor de manera pública, incluso han mostrado que tienen un tatuaje de pareja.

Fue por medio de sus redes sociales que Alicia Villarreal compartió una serie de historias, dentro de las mismas reveló que ha comenzado una relación con el creador de contenido. La noticia ha sorprendido a gran parte de sus fanáticos, sobre todo porque muchos de estos no conocen la carrera y trabajo realizado por Hernández.

CONOCE A CIBAD HERNÁNDEZ, INFLUENCER CON MENSAJE POSITIVO

Cibad Hernández es originario de la Ciudad de México y, aunque estudió Derecho, ha desarrollado su carrera en las plataformas digitales. Es conocido por ser un locutor y conferencista motivacional, con un enfoque en el empoderamiento femenino. Sus videos, que alcanzan los 4 millones de seguidores en TikTok y 1 millón en Instagram.

Su contenido busca brindar apoyo a mujeres que han pasado por procesos de ruptura o que se encuentran en momentos difíciles, esto le ha permitido generar gran atención en redes sociales. Además de acceder a una gran base de fanáticos, permitiendo acercarse a la famosa cantante, Alicia Villarreal.

RELACIÓN DE ALICIA VILLARREAL Y CIBAD HERNÁNDEZ

La cercanía entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se habría gestado tras la asistencia de él a algunas presentaciones de la cantante en Estados Unidos, específicamente en Houston y Dallas. Desde entonces, la relación se ha fortalecido con respeto y complicidad, según se ha difundido.

Como muestra de su unión, la pareja se realizó un tatuaje con el código "C8217" y un corazón. Cibad ha expresado públicamente su admiración por la cantante, describiéndola como una "bella, inteligente y maravillosa mujer".