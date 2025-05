Alicia Villarreal se pronuncia tras el colapso del escenario del evento del Día de las Madres

Luego del desplome del escenario donde se presentaría el jueves 8 de mayo, con motivo del Día de las Madres, que dejó como saldo siete personas heridas, la cantante Alicia Villarreal se pronunció al respecto.

La artista neoleonesa de 53 años de edad participaría en el evento con GranDiosas, junto con Ángela Carrasco y Ana Cirré, para festejar a las mamás, que se desarrollaría en la Alcaldía Gustavo A. Mader (GAM) de la Ciudad de México (CDMX).

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete del género regional mexicano aclaró que, pese a la magnitud de lo ocurrido, gente de su equipo no resultó lesionada.

"Lamento mucho no presentarme en el show que teníamos programado donde me invitaron a participar en ´GranDiosas´. Íbamos a festejar a las mamás que bien merecido lo tienen. Mi equipo de trabajo está bien, está conmigo. Estamos reunidos y ellos me informan que hay personas lastimadas. De verdad lo lamento muchísimo. Espero que se recuperen pronto y que estén muy bien", dijo Alicia.

Dejó en claro que para ella era muy importante que, en eventos de ese tamaño, se garantizara la seguridad tanto para ella y su staff, como para el público asistente, para brindar un gran espectáculo.

Pese a que no dijo si su presentación sería reprogramada, envió su cariño a su público, así como expresó su deseo de reencontrarse con sus seguidores.