Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian que esperan a cuarto hijo

Luego de poco más de dos décadas de una relación estable y con tres hijos, Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron a conocer que nuevamente se convertirán en padres.

La superestrella de la música latina y la extenista internacional sorprendieron a sus seguidores con la noticia, misma que fue dada a conocer por una revista especializada de la prensa rosa.

Así, los tres hijos de Enrique, de 50 años, y de Anna, de 44, Lucy, Nicolás y Mary, recibirán al nuevo integrante de la familia Iglesias-Kournikova a finales de 2025

Por otra parte, no se ha revelado si el futuro miembro de la dinastía Iglesias será niña o niño, pero la noticia desató una hola de felicitaciones tanto de sus seguidores en redes sociales, como de colegas del medio.

Aunque Enrique y Anna han mantenido una relación por demás fuera de los reflectores, hace días se vio a la extenista llevando a sus hijos a la escuela, pero tratan de mantener en privado los embarazos y nacimientos de sus pequeños, por lo que se prevé que esta ocasión no sea distinta.

LA PAREJA IGLESIAS-KOURNIKOVA

El amor entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova ocurrió durante la grabación del video del cantante Escape, en 2001, pues la química entre ambos fue inmediata, relación que ha permanecido vigente desde entonces, gracias a que ambos prefieren la discreción.