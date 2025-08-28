¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift que le dio Travis Kelce?

Este marte 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de redes sociales. En la imagen compartida en Instagram se observa al jugador de la NFL arrodillado en un jardín, el deslumbrante anillo en primer plano y un mensaje cargado de humor y ternura. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió la intérprete de The Eras Tour.

Su compromiso no solo sorprendió a sus seguidores por el anuncio en redes sociales, sino también por la espectacular joya que la cantante presume en su mano.

HISTORIA DE AMOR DE TAYLOR SWIFT Y TRAVIS KELCE

La historia de amor entre la estrella del pop y el tight end de los Kansas City Chiefs inició en 2023, después de que Kelce asistiera a un concierto de la gira mundial de Taylor y quedara, según sus propias palabras, "hipnotizado".

Desde entonces, ambos han compartido su relación bajo la mirada pública, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del entretenimiento y del deporte, especialmente durante el último Super Bowl, donde Swift acaparó las miradas desde las gradas.

ANILLO DE COMPROMISO DE TAYLOR SWIFT

El anillo de compromiso se hizo de la colaboración entre Travis Kelce y el joyero Kindred Lübeck, de la firma Artifex Fine Jewelry. La pieza destaca por un diamante tallado a mano en forma de cojín, con facetas amplias y esquinas redondeadas que evocan la elegancia de los siglos XVIII y XIX.

El diamante se encuentra montado en una banda de oro amarillo, acompañado de pequeños destellos adicionales que realzan su sofisticación.

Como complemento a la propuesta, Kelce obsequió también un reloj Cartier Santos Demoiselle con incrustaciones de diamantes y correa de oro, reforzando la magnitud del gesto.

¿CUÁNTO CUESTA EL ANILLO COMPROMISO DE TAYLOR SWIFT?

El valor de la joya ha sido motivo de debate entre expertos en alta joyería. Benjamin Khordipour, especialista de Estate Diamond Jewelry en Nueva York, estima su precio en al menos 550 mil dólares, según lo publicado en el portal Brides.

Sin embargo, otros expertos consultados por Page Six elevan aún más la cifra y consideran que la pieza podría alcanzar hasta un millón de dólares, debido a la exclusividad del diseño y la calidad del diamante.