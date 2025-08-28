  • 24° C
Farándula

Certamen de Belleza Miss Sonora 2025: Belleza con Propósito y compromiso social

Con 20 participantes y una agenda de actividades en varias ciudades del estado, el certamen de belleza busca proyectar una belleza integral

Ago. 28, 2025
En la Secretaría de las Mujeres de Cajeme se llevó a cabo la rueda de prensa para anunciar los detalles del certamen Miss Sonora 2025, bajo el lema "Belleza con Propósito", una plataforma que busca combinar la elegancia y el talento con el compromiso social.

El evento estuvo encabezado por la maestra Marina Herrera Ortiz, directora de la Secretaría de las Mujeres; Clara Elena Félix Gil, directora estatal de Miss Sonora; y Orlando Diarte, coordinador estatal del certamen, quienes presentaron los pormenores ante medios de comunicación.

Durante la presentación se dio a conocer el programa "Belleza con Causa", el cual reúne a 20 participantes que, además de prepararse en pasarela, proyección e imagen, desarrollarán proyectos sociales con impacto en comunidades vulnerables.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Marina Herrera Ortiz, subrayó la importancia de esta iniciativa al señalar que el objetivo no es únicamente resaltar la belleza exterior, sino también el compromiso social de las participantes, y reiteró el respaldo institucional para fortalecer los proyectos que impulsen las concursantes.

Miss Sonora representa la eliminatoria oficial rumbo a Miss México, certamen que abre las puertas a Miss Mundo Internacional, el concurso de belleza más antiguo del mundo fundado en 1951.

Bajo este marco, se impulsa un concepto de belleza integral, tomando en cuenta la inteligencia, liderazgo, habilidades comunicativas, activismo social, talento artístico y deportivo, además del porte y la elegancia.

AGENDA DE ACTIVIDADES

Como parte de la agenda, se anunciaron diversas actividades a realizarse en diferentes ciudades de Sonora. La concentración inicial tendrá lugar en Ciudad Obregón los días 14, 15 y 16 de septiembre, con recorridos turísticos en Cócorit, Río Yaqui y Campo Galicia.

Posteriormente, en Huatabampo se llevará a cabo el reto Belleza de Playa el 17 de septiembre, mientras que en Navojoa se desarrollará el reto deportivo los días 18 y 19 en Sport Town.

En Álamos, las candidatas participarán en el reto de talento los días 20 y 21, además de actividades turísticas y de senderismo.

De regreso en Ciudad Obregón, los días 22, 23 y 24 de septiembre se presentarán los proyectos sociales como parte del reto Belleza con Propósito.

Finalmente, la gran final se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en San Carlos, donde se coronará a la nueva Miss Sonora 2025 en la Marina Terra.

LIDERAZGO Y EXPERIENCIA

La dirección estatal del certamen está a cargo de Clara Elena Félix Gil, profesional con más de 30 años de experiencia en imagen y proyección, quien ha trabajado en el impulso de jóvenes para desarrollar su personalidad y liderazgo.

La coordinación corre a cargo de Orlando Diarte, director de la revista Ida & Vuelta y de la agencia Dtres, con trayectoria en certámenes de belleza desde 2010, impulsando el turismo y la cultura en el estado a través de este tipo de eventos.

Ambos resaltaron que el certamen Miss Sonora es mucho más que una competencia, es un espacio de formación que busca proyectar a la mujer moderna como símbolo de talento, inteligencia, belleza y compromiso social.

Susana Rodríguez
