  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

La familia Aguilar dará el Grito de Independencia en Guadalajara con un concierto gratuito

La dinastía Aguilar será la encargada de engalanar los festejos patrios en Guadalajara con un concierto gratuito el próximo 15 de septiembre

Ago. 28, 2025
La familia Aguilar dará el Grito de Independencia en Guadalajara con un concierto gratuito

El próximo 15 de septiembre, la dinastía Aguilar será la encargada de poner el ambiente en la capital jalisciense durante la ceremonia del Grito de Independencia, con un concierto gratuito que reunirá a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en pleno corazón de la ciudad.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fue quien confirmó el anuncio y destacó que esta presentación forma parte del programa oficial de los festejos patrios. La cita será sobre Paseo Alcalde, la vía peatonal que recorre el primer cuadro de Guadalajara, donde miles de personas podrán disfrutar de la música de la reconocida familia.

LA CEREMONIA DEL GRITO

El tradicional Grito de Independencia será encabezado por el gobernador Pablo Lemus desde el balcón de Palacio de Gobierno alrededor de las 21:00 horas, tras lo cual dará inicio la esperada presentación musical de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar.

"Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscienses al Grito, viene Ángela Aguilar, y también estará Leonardo Aguilar", expresó el mandatario estatal al detallar la logística del evento.

LOS AGUILAR EN GIRA INTERNACIONAL

Mientras se preparan para esta cita con los jaliscienses, los integrantes de la dinastía Aguilar continúan con sus compromisos internacionales. Pepe y Leonardo Aguilar seguirán su gira por Estados Unidos en ciudades como Duluth, Winston y Reading, mientras que Ángela Aguilar alista su tour Libre Corazón, con el que visitará escenarios en Newark, Indianápolis, Chicago y Dallas, entre otros, incluyendo encuentros con sus seguidores.

En paralelo, los tres intérpretes también han lanzado nueva música: Pepe Aguilar con el tema Quererte bien; Ángela Aguilar con su álbum Nadie se va como llegó; y Leonardo Aguilar con Amémonos de nuevo, en colaboración con Lupita Infante.

La velada del 15 de septiembre en Guadalajara promete así convertirse en una fiesta llena de tradición, orgullo mexicano y talento musical, con la dinastía Aguilar como protagonista de la noche más mexicana del año.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Certamen de Belleza Miss Sonora 2025: Belleza con Propósito y compromiso social
Farándula

Certamen de Belleza Miss Sonora 2025: Belleza con Propósito y compromiso social

Agosto 28, 2025

Con 20 participantes y una agenda de actividades en varias ciudades del estado, el certamen de belleza busca proyectar una belleza integral

Camioneta de Natanael Cano se habría incendiado en Hermosillo
Farándula

Camioneta de Natanael Cano se habría incendiado en Hermosillo

Agosto 28, 2025

Aunque aún no se ha confirmado si era suya, el hecho se suma al historial de percances vehiculares que han tenido relación con el cantante

Dross lanza un inquietante video sobre una supuesta conspiración en Estados Unidos
Farándula

Dross lanza un inquietante video sobre una supuesta conspiración en Estados Unidos

Agosto 28, 2025

El material ha puesto sobre la mesa un tema delicado: la relación entre salud, poder corporativo y la respuesta de una sociedad inconforme