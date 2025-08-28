La familia Aguilar dará el Grito de Independencia en Guadalajara con un concierto gratuito

El próximo 15 de septiembre, la dinastía Aguilar será la encargada de poner el ambiente en la capital jalisciense durante la ceremonia del Grito de Independencia, con un concierto gratuito que reunirá a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en pleno corazón de la ciudad.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fue quien confirmó el anuncio y destacó que esta presentación forma parte del programa oficial de los festejos patrios. La cita será sobre Paseo Alcalde, la vía peatonal que recorre el primer cuadro de Guadalajara, donde miles de personas podrán disfrutar de la música de la reconocida familia.

LA CEREMONIA DEL GRITO

El tradicional Grito de Independencia será encabezado por el gobernador Pablo Lemus desde el balcón de Palacio de Gobierno alrededor de las 21:00 horas, tras lo cual dará inicio la esperada presentación musical de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar.

"Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscienses al Grito, viene Ángela Aguilar, y también estará Leonardo Aguilar", expresó el mandatario estatal al detallar la logística del evento.

LOS AGUILAR EN GIRA INTERNACIONAL

Mientras se preparan para esta cita con los jaliscienses, los integrantes de la dinastía Aguilar continúan con sus compromisos internacionales. Pepe y Leonardo Aguilar seguirán su gira por Estados Unidos en ciudades como Duluth, Winston y Reading, mientras que Ángela Aguilar alista su tour Libre Corazón, con el que visitará escenarios en Newark, Indianápolis, Chicago y Dallas, entre otros, incluyendo encuentros con sus seguidores.

En paralelo, los tres intérpretes también han lanzado nueva música: Pepe Aguilar con el tema Quererte bien; Ángela Aguilar con su álbum Nadie se va como llegó; y Leonardo Aguilar con Amémonos de nuevo, en colaboración con Lupita Infante.

La velada del 15 de septiembre en Guadalajara promete así convertirse en una fiesta llena de tradición, orgullo mexicano y talento musical, con la dinastía Aguilar como protagonista de la noche más mexicana del año.