Fabiola Camponaes fue hospitalizada de emergencia por esta razón

La actriz mexicana Fabiola Campomanes fue hospitalizada de emergencia debido a algunos problemas de salud, provocados por una cirugía estética que le fue practicada hace dos décadas.

Y es que aunque parece que la vanidad está de moda, también trae consecuencias, por lo que la famosa de 53 años de edad fue internada; desde la cama del nosocomio, a través de redes sociales contó de qué se trataba lo que le pasó.

Acompañada por su hija, la Campomanes narró que tras más de 20 años con implantes mamarios, había decidido que los removieran, debido a una inflamación general que comenzó a presentar su cuerpo, a los que se sumaron otros problemas.

“Quiero empezar agradeciendo a todos los que me han escrito, que han estado pendientes de mí por Instagram y por WhatsApp. De verdad, gracias infinitas por tanto cariño. Hoy quiero contarles lo que hice: me removí los implantes mamarios. Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía y, desde entonces, solo conocía mi cuerpo con esa forma”.

EL QUIRÓFANO, LA ÚNICA OPCIÓN

Luego de agradecer a sus seguidores y compañeros actores, Fabiola Campomanes se sinceró y reconoció por qué operarse. Dijo que tenía ocho años con problemas en los implantes, pero que, en vez de acudir al médico, decidió tratarlos con terapias.

Sin embargo, explicó, el miedo la paralizaba, provocándole inseguridad, pues no sabía cómo aceptar su cuerpo natural, “cómo iba a verme con cicatrices o qué pensarían los demás”.

Pero las molestias se fueron agravando, y los pechos empezaron a inflamarse, a presentar manchas y otros síntomas, los cuales comprendió estaban relacionados con el rechazo a los implantes, por lo que decidió que era momento de removerlos.

Luego de exponer sus síntomas, emitió un consejo: “Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo”.