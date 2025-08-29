Adrián Marcelo desata polémica tras declarar que "el conflicto es necesario"

Adrián Marcelo incendió una vez más las redes sociales con una afirmación que no pasó desapercibida: “el conflicto es una fuente de energía… si no te estás peleando, probablemente seas espectador”.

Sus palabras justificadas como una mirada sincera a la mecánica del espectáculo han reavivado rencillas pasadas y encendido la conversación pública.

CUANDO EL CONFLICTO SE CONVIERTE EN ESPECTÁCULO

En su mensaje en redes, el creador de contenido compartió: “en México, pelearse funciona… lo hacemos los comediantes… el conflicto es una fuente de energía y la energía es fuente de empleos. Si no te estás peleando, probablemente seas espectador”. Con esta premisa, Marcelo reivindicó el enfrentamiento como un motor social y económico del entretenimiento.

Para quienes han seguido su trayectoria, este nuevo comentario trae ecos del conflicto con la actriz Gala Montes.

La tensión comenzó durante su participación en La Casa de los Famosos México, cuando Marcelo dijo, de manera polémica, “una mujer menos para maltratar”. El comentario detonó críticas de misoginia, acusaciones de Gala y finalmente su salida abrupta del reality.

Desde entonces, el pulso entre ambos no ha cesado. En agosto, durante un show en Monterrey, Marcelo lanzó un ataque directo a Montes al gritar frente al público: “¡Ch*nga tu madre, Gala Montes!”, lo que provocó indignación en redes.

Más recientemente, en el marco de la pelea Supernova Strikers 2025, apoyó públicamente a Alana Flores y revivió la rivalidad al compartir un video de Gala con un gesto obsceno, avivando aún más la controversia.

En todos lados, pero sobre todo en México, pelearse funciona.



Lo hacen los políticos como distracción, lo hacen los streamers como fuente de ingreso, lo hacemos los comediantes y los cantantes para vender más boletos. Lo hacen los aficionados al deporte para demostrar que… — adrián marcelo (@adrianm10) August 28, 2025

POLÉMICAS Y UN ESCENARIO REPETIBLE

No solo Gala Montes ha alzado la voz. En marzo de 2025, Adrián fue blanco de críticas de comediantes como Tío Rober y El Cojo Feliz, quienes lo acusaron de carecer de talento y de basar su carrera en provocar pleitos para vender boletos.

La reciente declaración de Marcelo sobre el conflicto no hace más que reiterar su estrategia mediática. Su enfrentamiento con Gala Montes y las críticas de sus colegas de la comedia son ejemplos claros de lo que él mismo defendía: el conflicto como motor de visibilidad, discusión y, en última instancia, ingresos y relevancia.

Con esa visión, Adrián Marcelo no solo reaviva viejos enfrentamientos, sino que los convierte en parte de su discurso y método recurrente. Para gran sector de las redes sociales, su declaración significa que para él, el conflicto no es accidental, es parte del show que monta día con día.