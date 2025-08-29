  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Michael Jackson cumpliría 67 años: Entérate quién le puso "El Rey del Pop" y otras curiosidades sobre su vida

No solo revolucionó la música, sino que dejó una marca indeleble en la música, la moda y la cultura pop, cuyo legado aún perdura

Ago. 29, 2025
Un día como hoy, hace 67 años, nacía Michael Jackson El Rey del Pop.
Un día como hoy, hace 67 años, nacía Michael Jackson El Rey del Pop.

Michael Jackson, "El Rey del Pop", sigue siendo una de las figuras más icónicas de la música mundial, incluso años después de su fallecimiento. Este 29 de agosto, habría cumplido 67 años, y su legado sigue vivo a través de su música, estilo y contribuciones a la cultura pop. A lo largo de su carrera, Jackson rompió barreras y se convirtió en un referente, pero detrás de su éxito también existen curiosidades que muchos desconocen.

DORMÍA EN UNA CÁMARA DE OXÍGENO

Para mantenerse joven y saludable, Jackson usaba una cámara hiperbárica para dormir. Aunque su objetivo era preservar su salud, más tarde donó el dispositivo a un hospital para ayudar a víctimas de quemaduras.

imagen-cuerpo

UN CAMBIO DE PIEL CONTROVERTIDO

Muchos se preguntaron sobre el cambio de color de su piel, pero Jackson y sus médicos confirmaron que sufría de vitíligo, una enfermedad autoinmune que destruye la melanina, lo que ocasionó que su piel perdiera color.

imagen-cuerpo

LATIDOS REALES EN "SMOOTH CRIMINAL"

Los característicos latidos del corazón que abren su icónica canción "Smooth Criminal" son, en realidad, los latidos reales de Michael Jackson. Estos fueron grabados especialmente para el tema.

DUEÑO DE LOS DERECHOS DE THE BEATLES

En un movimiento inesperado, Jackson compró en 1985 los derechos de las canciones de The Beatles por 47 millones de dólares, lo que provocó tensiones con Paul McCartney, quien también quería adquirir el catálogo.

EL APODO DEL "REY DEL POP"

El famoso apodo de "Rey del Pop" fue creado por la actriz Elizabeth Taylor, quien lo proclamó durante una ceremonia de premios, donde lo presentó como "el auténtico rey del pop, rock y soul".

imagen-cuerpo

EL PRIMER VIDEO DE UN ARTISTA AFROAMERICANO EN MTV

Su icónico video "Billie Jean" fue el primero de un artista afroamericano en ser transmitido en color por MTV, marcando un hito en la historia de la música y la televisión.

FANÁTICO DE LOS SUPERHÉROES

Jackson era un apasionado de los cómics. Incluso intentó protagonizar una película de Spider-Man y tenía un traje de Batman hecho a medida.

RÉCORDS EN LA MÚSICA

A los 11 años, Michael Jackson se convirtió en el vocalista más joven en liderar las listas de sencillos en Estados Unidos. Ya adulto, hizo historia con su sencillo "You Are Not Alone", el primero en debutar en el número uno en el Billboard Hot 100.

"THRILLER": EL ÁLBUM MÁS VENDIDO DE TODOS LOS TIEMPOS

"Thriller", lanzado en 1982, sigue siendo el álbum más vendido de la historia, con 65 millones de copias en todo el mundo. Este álbum también fue el primero en tener siete sencillos dentro del top 10 de Billboard.

UN AÑO DE MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES

Gracias al éxito de "Thriller", Jackson se convirtió en el primer cantante en ganar más de 100 millones de dólares en un solo año, según datos de la revista Forbes.

EL ANUNCIO MÁS CARO DE LA HISTORIA

Michael Jackson protagonizó el anuncio más caro de la historia, recibiendo 10 millones de dólares por su participación en un comercial de Pepsi. Este mismo contrato le había asegurado una millonaria indemnización tras sufrir quemaduras durante otro spot para la marca.

Michael Jackson no solo revolucionó la música, sino que también dejó una marca indeleble en el cine, la moda y la cultura pop. Su legado perdura no solo a través de sus éxitos, sino también por las huellas que dejó en la industria del entretenimiento.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros
Contenido Relacionado
Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: todo lo que se sabe del documental del Divo de Juárez
Farándula

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: todo lo que se sabe del documental del Divo de Juárez

Agosto 29, 2025

Netflix está preparando un homenaje sin precedentes al intérprete de "Querida" y "Amor eterno", ¿Qué podemos esperar de su estreno?

Adrián Marcelo desata polémica tras declarar que el conflicto es necesario
Farándula

Adrián Marcelo desata polémica tras declarar que "el conflicto es necesario"

Agosto 29, 2025

Sus palabras justificadas como una mirada sincera a la mecánica del espectáculo han reavivado rencillas pasadas y encendido la conversación pública

Fabiola Camponaes fue hospitalizada de emergencia por esta razón
Farándula

Fabiola Camponaes fue hospitalizada de emergencia por esta razón

Agosto 28, 2025

A través de sus redes sociales, la actriz informó su situación, pero su hija dio detalles de lo que la está afectando. Te contamos