Michael Jackson cumpliría 67 años: Entérate quién le puso "El Rey del Pop" y otras curiosidades sobre su vida

Michael Jackson, "El Rey del Pop", sigue siendo una de las figuras más icónicas de la música mundial, incluso años después de su fallecimiento. Este 29 de agosto, habría cumplido 67 años, y su legado sigue vivo a través de su música, estilo y contribuciones a la cultura pop. A lo largo de su carrera, Jackson rompió barreras y se convirtió en un referente, pero detrás de su éxito también existen curiosidades que muchos desconocen.

DORMÍA EN UNA CÁMARA DE OXÍGENO

Para mantenerse joven y saludable, Jackson usaba una cámara hiperbárica para dormir. Aunque su objetivo era preservar su salud, más tarde donó el dispositivo a un hospital para ayudar a víctimas de quemaduras.

UN CAMBIO DE PIEL CONTROVERTIDO

Muchos se preguntaron sobre el cambio de color de su piel, pero Jackson y sus médicos confirmaron que sufría de vitíligo, una enfermedad autoinmune que destruye la melanina, lo que ocasionó que su piel perdiera color.

LATIDOS REALES EN "SMOOTH CRIMINAL"

Los característicos latidos del corazón que abren su icónica canción "Smooth Criminal" son, en realidad, los latidos reales de Michael Jackson. Estos fueron grabados especialmente para el tema.

DUEÑO DE LOS DERECHOS DE THE BEATLES

En un movimiento inesperado, Jackson compró en 1985 los derechos de las canciones de The Beatles por 47 millones de dólares, lo que provocó tensiones con Paul McCartney, quien también quería adquirir el catálogo.

EL APODO DEL "REY DEL POP"

El famoso apodo de "Rey del Pop" fue creado por la actriz Elizabeth Taylor, quien lo proclamó durante una ceremonia de premios, donde lo presentó como "el auténtico rey del pop, rock y soul".

EL PRIMER VIDEO DE UN ARTISTA AFROAMERICANO EN MTV

Su icónico video "Billie Jean" fue el primero de un artista afroamericano en ser transmitido en color por MTV, marcando un hito en la historia de la música y la televisión.

FANÁTICO DE LOS SUPERHÉROES

Jackson era un apasionado de los cómics. Incluso intentó protagonizar una película de Spider-Man y tenía un traje de Batman hecho a medida.

RÉCORDS EN LA MÚSICA

A los 11 años, Michael Jackson se convirtió en el vocalista más joven en liderar las listas de sencillos en Estados Unidos. Ya adulto, hizo historia con su sencillo "You Are Not Alone", el primero en debutar en el número uno en el Billboard Hot 100.

"THRILLER": EL ÁLBUM MÁS VENDIDO DE TODOS LOS TIEMPOS

"Thriller", lanzado en 1982, sigue siendo el álbum más vendido de la historia, con 65 millones de copias en todo el mundo. Este álbum también fue el primero en tener siete sencillos dentro del top 10 de Billboard.

UN AÑO DE MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES

Gracias al éxito de "Thriller", Jackson se convirtió en el primer cantante en ganar más de 100 millones de dólares en un solo año, según datos de la revista Forbes.

EL ANUNCIO MÁS CARO DE LA HISTORIA

Michael Jackson protagonizó el anuncio más caro de la historia, recibiendo 10 millones de dólares por su participación en un comercial de Pepsi. Este mismo contrato le había asegurado una millonaria indemnización tras sufrir quemaduras durante otro spot para la marca.

Michael Jackson no solo revolucionó la música, sino que también dejó una marca indeleble en el cine, la moda y la cultura pop. Su legado perdura no solo a través de sus éxitos, sino también por las huellas que dejó en la industria del entretenimiento.