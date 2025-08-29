Septiembre de K-dramas: Estas son las series coreanas que se estrenan en el mes patrio

Septiembre llega cargado de emociones para los amantes de los K-dramas. Las plataformas de streaming continúan apostando fuerte por el entretenimiento coreano, que sigue dominando rankings globales.

La audiencia ha sido conquistada con historias llenas de creatividad, personajes complejos y una producción impecable. Este mes patrio, habrá propuestas que van desde el romance nostálgico hasta thrillers llenos de tensión, pasando por dramas históricos y comedias inteligentes.

8 K-DRAMAS QUE SE ESTRENAN EN SEPTIEMBRE 2025

1. MI JUVENTUD

Un antiguo niño estrella convertido en florista y novelista ve su vida dar un giro inesperado al reencontrarse con su primer amor, ahora líder de un equipo ambicioso.

Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025

Episodios: 12

Plataforma: Viki y Viu

y Reparto principal: Song Joong-ki, Chun Woo-hee, Lee Joo-myung, Seo Ji-hoon

2. CONFIDENCE QUEEN

Yun Yi-rang (Park Min-young) es una brillante y audaz estafadora que lidera un equipo de expertos en fraudes. Juntos ejecutan planes ingeniosos para desenmascarar la codicia de los más poderosos. Basada en el éxito japonés Confidence Man JP.

Fecha de estreno: 6 de septiembre de 2025

Episodios: 12

Plataforma: Amazon Prime

Reparto principal: Park Min-young, Park Hee-soon, Joo Jong-hyuk

3. QUEEN MANTIS

Adaptación de la serie francesa La Mante. Un detective se ve obligado a colaborar con su madre, una asesina serial encarcelada, para atrapar a un imitador que reproduce sus crímenes más brutales.

Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025

Episodios: 8

Plataforma: Netflix y Viki

y Reparto principal: Go Hyun-jung, Jang Dong-yoon, Cho Seong-ha, Lee El

4. TEMPEST

Tras el atentado contra un candidato presidencial durante un evento por la paz, una diplomática y un agente especial descubren una conspiración internacional que amenaza la estabilidad de Corea.

Fecha de estreno: 10 de septiembre de 2025

Episodios: 9

Plataforma: Disney+

Reparto principal: Jun Ji-hyun, Kang Dong-won

5. YOU AND EVERYTHING ELSE

Dos mujeres que fueron enemigas en su infancia transforman su relación en un lazo profundo cuando una de ellas enfrenta el cáncer. Una historia emotiva y conmovedora sobre la vida, la amistad y el perdón.

Fecha de estreno: 12 de septiembre de 2025

Episodios: 15

Plataforma: Netflix

Reparto principal: Kim Go-eun, Park Ji-hyun

6. A HUNDRED MEMORIES

Ambientada en la década de 1980, sigue la vida de Go Yeong-rye, una joven asistente de autobús que sueña con estudiar, y su mejor amiga Jong-hee, que busca escapar de su familia tóxica.

Fecha de estreno: 13 de septiembre de 2025

Episodios: 12

Plataforma: Viki y Viu

y Reparto principal: Kim Da-mi, Shin Ye-eun, Heo Nam-jun

7. SHIN´S PROJECT

Un dueño de restaurante, un juez novato y una repartidora forman un equipo inesperado para luchar por la justicia de formas poco convencionales.

Fecha de estreno: 15 de septiembre de 2025

Episodios: 12

Plataforma: Viki y Viu

y Reparto principal: Han Seok-kyu, Bae Hyeon-seong, Lee Re

8. THE MURKY STREAM

Ambientada en la dinastía Joseon, narra la historia de un pandillero legendario y una mujer justa que unen fuerzas para enfrentarse a intrigas y luchas por el poder.

Fecha de estreno: 24 de septiembre de 2025

Episodios: 9

Plataforma: Disney+

Reparto principal: Rowoon, Shin Ye-eun, Park Seo-ham

Netflix, Disney++, Viki, Viu y Amazon Prime siguen ampliando su catálogo con títulos coreanos para atraer a una audiencia global que cada día demanda más este tipo de contenido. Historias frescas, producción de alta calidad y actores de renombre convierten a septiembre 2025 en un mes imprescindible para los fans del Hallyu.