Belinda canta junto a Shakira en CDMX. Así recibieron a la española

Shakira ofreció una de las noches más memorables de su gira por Latinoamérica en la Ciudad de México, cuando invitó al escenario a Belinda para cantar juntas.

El momento ocurrió durante la cuarta presentación de la colombiana en el Estadio GNP Seguros, y de inmediato se convirtió en uno de los instantes más comentados en redes sociales.

SHAKIRA Y BELINDA: MAGIA EN EL ESCENARIO

Con gran emoción, Shakira presentó a Belinda con palabras llenas de admiración, reconociendo su trayectoria y talento. La canción elegida fue "Día de Enero", un tema íntimo que ambas interpretaron con una complicidad que conmovió al público.

Al finalizar, Belinda se arrodilló frente a Shakira como muestra de respeto, y la colombiana correspondió con el mismo gesto, desatando una ovación ensordecedora.

UN GESTO QUE TOCÓ CORAZONES

Previo al concierto, Shakira sorprendió a Belinda con un ramo de rosas blancas y rosas acompañado de una tarjeta personal donde le expresaba su cariño y agradecimiento por acompañarla en esa noche especial.

Belinda, visiblemente emocionada, confesó que nunca esperó un detalle tan significativo, lo que reflejó la conexión auténtica entre ambas artistas.

MOMENTOS QUE HICIERON VIBRAR AL PÚBLICO

Además del esperado dueto, otro instante que se volvió viral fue cuando una mujer en silla de ruedas comenzó a bailar al ritmo de la música, recibiendo aplausos y muestras de cariño de todos los asistentes.

Este gesto de inclusión y alegría se convirtió en uno de los símbolos más emotivos del concierto.

Horas antes del espectáculo, Belinda llegó al recinto para ensayar junto a Shakira. Las imágenes filtradas confirmaron la preparación que ambas pusieron en la presentación, lo que aumentó la expectativa entre los fanáticos.

Tras el concierto, las redes sociales se inundaron de videos y mensajes, logrando que el dueto se volviera tendencia internacional.

¿UNA COLABORACIÓN OFICIAL EN EL HORIZONTE?

El éxito de esta unión ha despertado rumores sobre una posible colaboración en estudio entre Shakira y Belinda.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado el proyecto, la química mostrada en el escenario ha dejado abierta la posibilidad de que pronto lancen un tema juntas, algo que sin duda sus seguidores esperan con ansias.