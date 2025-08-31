  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 31 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Belinda canta junto a Shakira en CDMX. Así recibieron a la española

El momento ocurrió durante la cuarta presentación de la colombiana en el Estadio GNP Seguros

Ago. 31, 2025
Belinda canta junto a Shakira
Belinda canta junto a Shakira

Shakira ofreció una de las noches más memorables de su gira por Latinoamérica en la Ciudad de México, cuando invitó al escenario a Belinda para cantar juntas.

El momento ocurrió durante la cuarta presentación de la colombiana en el Estadio GNP Seguros, y de inmediato se convirtió en uno de los instantes más comentados en redes sociales.

SHAKIRA Y BELINDA: MAGIA EN EL ESCENARIO

Con gran emoción, Shakira presentó a Belinda con palabras llenas de admiración, reconociendo su trayectoria y talento. La canción elegida fue "Día de Enero", un tema íntimo que ambas interpretaron con una complicidad que conmovió al público.

Al finalizar, Belinda se arrodilló frente a Shakira como muestra de respeto, y la colombiana correspondió con el mismo gesto, desatando una ovación ensordecedora.

UN GESTO QUE TOCÓ CORAZONES

Previo al concierto, Shakira sorprendió a Belinda con un ramo de rosas blancas y rosas acompañado de una tarjeta personal donde le expresaba su cariño y agradecimiento por acompañarla en esa noche especial.

Belinda, visiblemente emocionada, confesó que nunca esperó un detalle tan significativo, lo que reflejó la conexión auténtica entre ambas artistas.

MOMENTOS QUE HICIERON VIBRAR AL PÚBLICO

Además del esperado dueto, otro instante que se volvió viral fue cuando una mujer en silla de ruedas comenzó a bailar al ritmo de la música, recibiendo aplausos y muestras de cariño de todos los asistentes.

Este gesto de inclusión y alegría se convirtió en uno de los símbolos más emotivos del concierto.

Horas antes del espectáculo, Belinda llegó al recinto para ensayar junto a Shakira. Las imágenes filtradas confirmaron la preparación que ambas pusieron en la presentación, lo que aumentó la expectativa entre los fanáticos.

Tras el concierto, las redes sociales se inundaron de videos y mensajes, logrando que el dueto se volviera tendencia internacional.

¿UNA COLABORACIÓN OFICIAL EN EL HORIZONTE?

El éxito de esta unión ha despertado rumores sobre una posible colaboración en estudio entre Shakira y Belinda.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado el proyecto, la química mostrada en el escenario ha dejado abierta la posibilidad de que pronto lancen un tema juntas, algo que sin duda sus seguidores esperan con ansias.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Karol G, Andrea Bocelli y John Legend encabezarán concierto gratuito en el Vaticano por la fraternidad humana
Farándula

Karol G, Andrea Bocelli y John Legend encabezarán concierto gratuito en el Vaticano por la fraternidad humana

Agosto 30, 2025

El concierto forma parte de un programa más amplio que comenzará el 12 de septiembre, con una serie de mesas redondas en Roma y el Vaticano

Coco 2: Disney Pixar anuncia la secuela y más estrenos en Destination D23
Farándula

Coco 2: Disney Pixar anuncia la secuela y más estrenos en Destination D23

Agosto 30, 2025

Pixar presentó este sábado un calendario cargado de novedades, dejando a los fans emocionados y generando una ola de reacciones en redes sociales

¿Pedro Pascal en Sonora? El actor chileno podría viajar a filmar la nueva película de Todd Haynes
Farándula

¿Pedro Pascal en Sonora? El actor chileno podría viajar a filmar la nueva película de Todd Haynes

Agosto 30, 2025

Joaquín Phoenix estaba contemplado para el papel principal, pero tras su salida inesperada, los rumores apuntan a la estrella de Hollywood