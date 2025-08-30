Karol G, Andrea Bocelli y John Legend encabezarán concierto gratuito en el Vaticano por la fraternidad humana

La Plaza de San Pedro en el Vaticano será el escenario de un evento histórico el próximo 13 de septiembre , cuando Karol G, Andrea Bocelli, John Legend, Pharrell Williams, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam (de GOT7) y Angélique Kidjo , entre otros artistas internacionales, ofrezcan un concierto gratuito y abierto al público .

El espectáculo incluirá también un show de luces con drones y charlas inspiradoras sobre paz, justicia, libertad, alimentación y humanidad. Bajo el lema "Gracia para el mundo", el evento cerrará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti y la Basílica de San Pedro.

UN MENSAJE GLOBAL DE UNIDAD

El Papa Francisco impulsó esta iniciativa en 2021 a través de la Fundación Fratelli Tutti, inspirada en su encíclica sobre fraternidad y amistad social. El cardenal Mauro Gambetti, presidente de la fundación, explicó que el evento busca "comunicar al mundo, con un abrazo simbólico, la alegría del amor fraterno".

Para ampliar su alcance internacional, se eligió a artistas que representan distintas culturas y causas sociales. En ese sentido, Karol G fue invitada por su compromiso con las mujeres y los niños en América Latina, señaló el cardenal en conferencia de prensa desde el Vaticano.

On September 13th, I will have the honor of co-directing with @Pharrell Williams, ´Grace for the World´: the closing concert of the 3rd World Meeting on Human Fraternity, within the Vatican Jubilee celebrations.



Broadcasted live worldwide on @DisneyPlus, @hulu and @ABCNewsLive pic.twitter.com/DF2KtyCuHm — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) August 27, 2025

EVENTO CULTURAL Y ESPIRITUAL

El concierto forma parte de un programa más amplio que comenzará el 12 de septiembre, con una serie de mesas redondas en Roma y el Vaticano, abordando temas como inteligencia artificial, salud, educación, economía, medio ambiente e infancia.

El día 13 también se celebrará una asamblea sobre el significado de ser humano en la actualidad, junto con una visita a la Basílica de San Pedro y la Puerta Santa del Jubileo de la Esperanza.

"Mientras el mundo sufre guerras, soledad y nuevas pobrezas, decidimos detenernos y preguntarnos qué significa ser humano hoy", afirmó el padre Francesco Occhetta, secretario general de la Fundación Fratelli Tutti.

La noche cerrará con la música como puente entre culturas, religiones y generaciones, en un llamado universal a la fraternidad y la esperanza.