  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 30 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Karol G, Andrea Bocelli y John Legend encabezarán concierto gratuito en el Vaticano por la fraternidad humana

El concierto forma parte de un programa más amplio que comenzará el 12 de septiembre, con una serie de mesas redondas en Roma y el Vaticano

Ago. 30, 2025
Para el evento se eligió a artistas que representan distintas culturas y causas sociales.
Para el evento se eligió a artistas que representan distintas culturas y causas sociales.

La Plaza de San Pedro en el Vaticano será el escenario de un evento histórico el próximo 13 de septiembre, cuando Karol G, Andrea Bocelli, John Legend, Pharrell Williams, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam (de GOT7) y Angélique Kidjo, entre otros artistas internacionales, ofrezcan un concierto gratuito y abierto al público.

El espectáculo incluirá también un show de luces con drones y charlas inspiradoras sobre paz, justicia, libertad, alimentación y humanidad. Bajo el lema "Gracia para el mundo", el evento cerrará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti y la Basílica de San Pedro.

UN MENSAJE GLOBAL DE UNIDAD

El Papa Francisco impulsó esta iniciativa en 2021 a través de la Fundación Fratelli Tutti, inspirada en su encíclica sobre fraternidad y amistad social. El cardenal Mauro Gambetti, presidente de la fundación, explicó que el evento busca "comunicar al mundo, con un abrazo simbólico, la alegría del amor fraterno".

Para ampliar su alcance internacional, se eligió a artistas que representan distintas culturas y causas sociales. En ese sentido, Karol G fue invitada por su compromiso con las mujeres y los niños en América Latina, señaló el cardenal en conferencia de prensa desde el Vaticano.

EVENTO CULTURAL Y ESPIRITUAL

El concierto forma parte de un programa más amplio que comenzará el 12 de septiembre, con una serie de mesas redondas en Roma y el Vaticano, abordando temas como inteligencia artificial, salud, educación, economía, medio ambiente e infancia.

El día 13 también se celebrará una asamblea sobre el significado de ser humano en la actualidad, junto con una visita a la Basílica de San Pedro y la Puerta Santa del Jubileo de la Esperanza.

"Mientras el mundo sufre guerras, soledad y nuevas pobrezas, decidimos detenernos y preguntarnos qué significa ser humano hoy", afirmó el padre Francesco Occhetta, secretario general de la Fundación Fratelli Tutti.

La noche cerrará con la música como puente entre culturas, religiones y generaciones, en un llamado universal a la fraternidad y la esperanza.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Coco 2: Disney Pixar anuncia la secuela y más estrenos en Destination D23
Farándula

Coco 2: Disney Pixar anuncia la secuela y más estrenos en Destination D23

Agosto 30, 2025

Pixar presentó este sábado un calendario cargado de novedades, dejando a los fans emocionados y generando una ola de reacciones en redes sociales

¿Pedro Pascal en Sonora? El actor chileno podría viajar a filmar la nueva película de Todd Haynes
Farándula

¿Pedro Pascal en Sonora? El actor chileno podría viajar a filmar la nueva película de Todd Haynes

Agosto 30, 2025

Joaquín Phoenix estaba contemplado para el papel principal, pero tras su salida inesperada, los rumores apuntan a la estrella de Hollywood

Adexe y Nau: El dúo que enamoró a toda una generación
Farándula

Adexe y Nau: El dúo que enamoró a toda una generación

Agosto 29, 2025

Los jóvenes españoles han construido una carrera desde muy temprana edad, y han marcado a toda una generación con sus canciones