Este fue el motivo por el que Guillermo del Toro recibió larga ovación en el Festival de Cine de Venecia

Guillermo del Toro, el cineasta mexicano que se ha ganado a pulso y por méritos propios un lugar en la industria del celuloide, recibió una prolongada ovación durante la proyección de su más reciente proyecto en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Los aplausos de los asistentes, de la crítica y del jurado se extendió por casi 14 minutos, poniendo de pie tanto al director jalisciense, como a los protagonistas de la cinta.

Guillermo del Toro, sobre su reciente película que no ha sido la favorita de la crítica:

"Honestamente, dar vida a Frankenstein era más que un sueño; era una religión. Fui criado como católico, pero nunca comprendí del todo el concepto de santo. Finalmente, cuando me encontré con… pic.twitter.com/cliwAJMLpC — Marco Tavira (@MarcoTavira) August 30, 2025

POR ESTE MOTIVO OVACIONARON A GUILLERMO DEL TORO

De acuerdo con prensa especializada, Guillermo del Toro presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia presentó su proyecto más reciente: la adaptación de la obra cúspide de Mary Shelley, Frankenstein.

Lo increíble de Frankenstein es que no fue una obra al vapor, sino que tardó tres décadas en que viera la luz, en el Festival de Venecia. El público le brindó una ovación de pie, la cual duró cerca de 13 minutos.

La ovación fue captada por uno de los asistentes, y se ve cuando un emocionado Del Toro se pone de pie y abraza a los protagonistas, Oscar Isaac y Jacob Elordi.

El instante quedó para la posteridad, ya que las cámaras enfocaron y las redes sociales hicieron su magia.

DE ESTO TRATA LA VERSIÓN DE FRANKENSTEIN DEL MEXICANO

Frankenstein de Guillermo del Toro continúa con la historia enfocada en Víctor Frankenstein, un científico que está obsesionado en desafiar la naturaleza al dar vida a un experimento, lo que desencadena en tragedia tanto para el científico, como para la criatura.

La cinta será lanzada con límites en cines el 23 de octubre y el 7 de noviembre se estrenará en la plataforma Neflix.