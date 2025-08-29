Krispy Kreme sorprende con donas de Harry Potter: conoce sus nombres

Krispy Kreme México sigue sorprendiendo y decidió lanzar una edición limitada de donas Harry Potter. Claramente, ha fusionado dos elementos claves: el amor por esta serie exitosa y la delicia de las donas.

En esta nota te contamos cuáles son los nombres que tienen las donas de Harry Potter. Los fanáticos de la saga podrán elegir su dona favorita, las cuales representan las cuatro casas de Hogwarts.

¿CÓMO SE LLAMAN LAS SONAS DE HARRY POTTER DE KRISPY KREME?

Las donas de edición limitada Krispy Kreme x Harry Potter en México, cuentan con detalles asombroso. Descubre el nombre de las donas que representan a cada una de las cuatro casas de Hogwarts. Se trata de las siguientes:

Dona Gryffindor : es una dona rellena (sin glasear) con crema sabor a galleta especiada, cubierta con glaseado rojo y crumble de galleta trozada , decorada con hilos de glaseado dorado y el escudo de Gryffindor.

Dona Slytherin : es una dona Original Glaseada cubierta con chocolate y remolinos de crema de mantequilla sabor vainilla en color verde, con mezcla de azúcar y galleta de chocolate, y el escudo de Slytherin.

Dona Hufflepuff: se trata de una dona rellena (sin glasear) con natilla sabor a mantequilla dorada, cubierta con glaseado amarillo dorado y decorada con hilos de chocolate negro, galleta triturada y el escudo de Hufflepuff.

Dona Ravenclaw: es una dona Original Glaseada cubierta con glaseado sabor a arándano, decorada con chispas y escudo de Ravenclaw.

Además, los fanáticos que quieran descubrir su destino podrán probar la dona sorpresa del Sombrero Seleccionador, que revela a qué casa perteneces con cada mordida.

Krispy Kreme también presenta el Golden Snitch Latte, una bebida inspirada en la famosa Snitch Dorada, disponible en versiones caliente, fría o frozen. Una verdadera pócima de energía para acompañar tu dona favorita.

El lanzamiento de las donas Krispy Kreme x Harry Potter está previsto para este viernes 29 de agosto, en las sucursales de la marca, de 06:00 a 08:00 horas.

Si te gusta Harry Potter no puedes dejar pasar esta deliciosa experiencia. La colección estará disponible únicamente del 29 de agosto al 9 de octubre en todas las tiendas Krispy Kreme México, hasta agotar existencias.