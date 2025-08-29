¿Quién era Esmeralda FG, la influencer hallada asesinada junto a su familia en Guadalajara?

La imagen de Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, se volvió viral antes de que su nombre apareciera en los titulares por un hecho trágico: el brutal asesinato suyo y de su familia en Guadalajara, Jalisco.

El 22 de agosto de 2025, la influencer, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus hijos Gael Santiago y Regina fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta Ford Ranger gris, abandonada en el cruce de Jorge Delorme y Pensador Mexicano, en la colonia San Andrés.

Días antes, la familia originaria de Michoacán y recién llegada a Jalisco, había sido reportada como desaparecida, lo que generó una ola de preocupación en redes sociales.

UNA VIDA DE LUJO EN REDES SOCIALES

Esmeralda FG se había consolidado como creadora de contenido principalmente en TikTok, donde acumulaba 18 mil seguidores y más de 500 mil "me gusta".

Comenzó su actividad en 2020 con videos de lipsync y retos virales, pero con el tiempo se enfocó en mostrar un estilo de vida lujoso, vistiendo marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Versace.

Sus publicaciones solían ir acompañadas de narcocorridos y "corridos tumbados", con alusiones a lujos y poder, lo que alimentó la narrativa de la llamada estética buchona.

Entre sus videos más polémicos se incluían frases como "Ventajas de tener un novio narco", además de reflexiones sobre belleza y éxito personal. No obstante, también compartía momentos cotidianos con sus hijos y su perro pomerania, combinando lo familiar con lo aspiracional.

¿QUÉ SE SABE DEL CRIMEN?

Las investigaciones apuntan a que la familia fue asesinada en un taller mecánico llamado "La Araña", donde se hallaron restos balísticos y huellas de sangre. Posteriormente, la camioneta fue abandonada en otra zona.

La principal línea de investigación no relaciona el homicidio con la actividad digital de Esmeralda, sino con las operaciones comerciales de su esposo.

Este caso ha desatado una fuerte reflexión social sobre los riesgos de exhibir lujos en redes y la violencia en México.

La última publicación de Esmeralda fue el 7 de agosto, sin imaginar que semanas después, sus seguidores llenarían su perfil de mensajes de despedida y críticas sobre un final que nadie esperaba.