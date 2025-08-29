  • 24° C
Viral

Pokémon y CMLL se unen en la Arena Ciudad de México para celebrar la llegada de Mega Hawlucha

El evento contará con cuatro combates de exhibición protagonizados por reconocidos luchadores del pancracio nacional

Ago. 29, 2025
Pokémon y CMLL se unen en la Arena Ciudad de México

El universo de Pokémon y la lucha libre mexicana se reunirán en un espectáculo único. The Pokémon Company International y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunciaron la función especial "Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL", que se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en la emblemática Arena México, en la Ciudad de México.

COMBATES DE EXHIBICIÓN CON FIGURAS DEL CMLL

El evento contará con cuatro combates de exhibición protagonizados por reconocidos luchadores del pancracio nacional.

Entre ellos destaca Místico, uno de los máximos íconos del CMLL, famoso por su conexión con el público y su estilo aéreo que ha cautivado a los aficionados durante años.

LA LLEGADA DE MEGA HAWLUCHA

El principal atractivo será la presentación oficial de Mega Hawlucha, una nueva forma del Pokémon tipo Lucha y Volador originario de Kalos. Inspirado en los luchadores enmascarados, este Pokémon ha generado gran expectativa entre los fanáticos gracias a su Megaevolución, que le otorga mayor fuerza y resistencia, consolidándolo como un combatiente formidable dentro de los videojuegos.

Recientemente, Pokémon lanzó un tráiler donde se observa un enfrentamiento épico entre Mega Hawlucha y Machamp, ambos del tipo Lucha. En Pokémon Legends: Z-A se destacan movimientos icónicos como la Plancha Voladora, ahora potenciados por la Megaevolución. El diseño musculoso y confiado de Mega Hawlucha refuerza su papel como símbolo de espectáculo y poder.

BOLETOS Y TRANSMISIÓN EN LÍNEA

Los boletos estarán disponibles próximamente a través de Ticketmaster, con precios que van de 122 a 732 pesos mexicanos.

Para quienes no puedan asistir, CMLL confirmó que la función será transmitida en vivo por su canal oficial de YouTube, llevando la experiencia a fanáticos de todo el mundo.

CELEBRANDO LA FUSIÓN DE DOS MUNDOS

La colaboración entre Pokémon y CMLL es vista como un homenaje a la cultura popular japonesa y a la tradición de la lucha libre mexicana, uniendo dos mundos que comparten pasión y espectáculo. Este evento busca celebrar la llegada de Mega Hawlucha a las franquicias de Pokémon combinando narrativa, deporte y entretenimiento.

Brayam Chávez
