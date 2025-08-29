  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente del 29 de agosto: El fin de semana te espera con los brazos abiertos

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar esta nueva jornada

Ago. 29, 2025
Horóscopo de Mhoni Vidente
Horóscopo de Mhoni Vidente

Averigua lo que los astros guardan para ti de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente. No pierdas esta oportunidad y descubre qué te depara el destino con el horóscopo de este dia.

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para empezar de lo mejor esta jornada.

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE HOY 29 DE AGOSTO

ARIES

La carta de La Estrella ilumina tu camino con esperanza en medio de las dificultades. Confía en tu instinto y no abandones tus metas, incluso si el panorama parece complicado.

Números de la suerte: 06 y 07.

imagen-cuerpo

TAURO

Se abre un ciclo de abundancia y éxito en diferentes áreas de tu vida. Mantente seguro de ti mismo y atento a las señales que el destino coloca en tu camino.

Números de la suerte: 01 y 29.

imagen-cuerpo

GÉMINIS

Es momento de ser más consciente de tu entorno. Las cartas te aconsejan dejar atrás a quienes roban tu energía y dar paso a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 05 y 03.

imagen-cuerpo

CÁNCER

La abundancia llega, pero también la necesidad de cuidar tu salud y energía. Aléjate de personas negativas y considera retomar la actividad física para fortalecer tu bienestar.

Números de la suerte: 02 y 40.

imagen-cuerpo

LEO

Cuida tus finanzas y actúa con cautela, ya que los cambios energéticos pueden influir en tu estado de ánimo. Además, alguien del pasado podría buscar una segunda oportunidad en el amor.

Números de la suerte: 09 y 31.

imagen-cuerpo

VIRGO

El amor y la estabilidad emocional están de tu lado. No cierres tu corazón y permite que las nuevas experiencias en pareja te lleven a crecer.

Números de la suerte: 04 y 15.

imagen-cuerpo

LIBRA

Se abre una etapa clave en tu vida. Mantén claridad y firmeza en tus decisiones, ya que lo que decidas ahora marcará tu futuro cercano.

Números de la suerte: 10 y 27.

imagen-cuerpo

ESCORPIÓN

Días de introspección te esperan. Tu intuición será una guía esencial para llevar adelante proyectos importantes que están por comenzar.

Números de la suerte: 21 y 09.

imagen-cuerpo

SAGITARIO

Es tiempo de mirar hacia adelante y crecer. Deja atrás relaciones que no te aportan y rodéate de personas que sumen valor a tu vida.

Números de la suerte: 00 y 11.

imagen-cuerpo

CAPRICORNIO

Los astros anuncian cierres de ciclos importantes y la llegada de nuevas oportunidades. Prepárate para recibir aquello que realmente te hará avanzar.

Números de la suerte: 07 y 12.

imagen-cuerpo

ACUARIO

Una etapa favorable comienza con proyectos y golpes de suerte. No obstante, mantente atento a tu entorno, ya que una amistad cercana podría no ser sincera.

Números de la suerte: 24 y 55.

imagen-cuerpo

PISCIS

Sigues brillando bajo la influencia de tu era. Es un momento ideal para concretar proyectos y atraer la prosperidad. Evita caer en discusiones con personas importantes para ti.

Números de la suerte: 10 y 30.

imagen-cuerpo
Brayam Chávez
Brayam Chávez
