¿Qué pasará con los próximos shows de Yeri MUA tras las amenazas en Tijuana?

La creadora de contenido y cantante veracruzana Yeri MUA vive uno de los momentos más difíciles de su carrera luego de recibir amenazas de muerte previo a su presentación en Tijuana, Baja California.

El pasado domingo 31 de agosto, la también conocida como la “Bratz Jarocha” denunció públicamente, a través de sus redes sociales, que fue amenazada por presuntos seguidores de otro creador de contenido identificado como Lonche. Incluso, circuló una manta colocada en Tijuana en la que se le advertía que, si se presentaba en un evento programado para el próximo 14 de septiembre, sería “su última presentación”. La intimidación no solo la mencionaba a ella, sino también incluía amenazas explícitas hacia su familia.

“Vengo a evidenciar cómo la narco cultura vino a invadir a los influencers. La comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme. No lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios, ¿o son? Igual procederé legalmente”, escribió Yeri MUA en su cuenta de X.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PRÓXIMOS SHOWS DE YERI MUA?

A su arribo al aeropuerto, entre lágrimas y voz entrecortada, Yeri MUA compartió cómo se siente frente a esta ola de violencia digital e hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que su caso sea atendido.

La artista enfatizó que no tiene intenciones de cancelar sus próximas presentaciones, ya que considera que “hace bien las cosas” y seguirá dedicándose a lo que ama.

“Si yo me muero haciendo lo que amo y dándome a respetar y poniendo siempre mi frente en alto, pues así será. Yo no voy a cancelar nada, yo me voy a presentar. Yo voy a hacer mi trabajo porque yo no le debo nada a nadie y yo voy a emitir mi denuncia”, afirmó.

Con la incertidumbre sobre su seguridad y en medio de una confrontación digital que ha escalado a niveles preocupantes, Yeri MUA asegura que continuará con su agenda de conciertos, incluyendo el programado para el 14 de septiembre en Tijuana..

¿POR QUÉ AMENAZARON A YERI MUA?

El enfrentamiento mediático surgió tras una disputa entre Yeri MUA y el streamer sinaloense apodado Lonche. La veracruzana lo acusó de haber sido infiel a su pareja con una amiga cercana a ella, lo que detonó una serie de ataques por parte de los seguidores del creador, autodenominados F.E.S.

Estos mensajes, que comenzaron como insultos en redes sociales, escalaron hasta convertirse en amenazas directas contra la cantante y su familia.

Por su parte, Lonche respondió en redes sociales deslindándose de la responsabilidad sobre los actos de sus seguidores y advirtió que interpondrá una demanda por difamación en Estados Unidos:

“Mi comunidad es libre de hacer lo que se le dé la gana porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta. Una mamadit* más que vea. Demanda en Estados Unidos por difamación. Punto final. No voy a decir nada más”, declaró el streamer.