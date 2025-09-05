  • 24° C
Farándula

Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C ya cumple 35 años

El rapero puertorriqueño vuelve a ser tendencia, esto por la canción dedicada en el 2003 a su hija mayor Marangely Lozada

Sep. 05, 2025
Como cada 5 de septiembre, el rapero puertorriqueño Vico C vuelve a ser tendencia.
Como cada 5 de septiembre, el rapero puertorriqueño Vico C vuelve a ser tendencia, esto por la canción dedicada en el 2003 a su hija mayor Marangely Lozada por motivo, en ese entonces, a su cumpleaños número 13 y este viernes celebra sus 35 años de edad.

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita”, así inicia la emotiva pieza musical del álbum “En Honor a la Verdad”.

EL FILÓSOFO DEL RAP

Escrita por Luis Lozada, nombre de pila del apodado “El filósofo del rap”, en la canción abre su corazón como padre y expresa su temor por el paso del tiempo, los desafíos de la adolescencia y su deseo de protegerla.

Los usuarios en redes sociales reavivan el tema, compuesto desde prisión tras ser acusado de posesión de drogas, con las frases “Hoy es 5 de septiembre”, “Mi hija cumple 13”, memes y felicitaciones a Marangely destacando su edad actual.

“Me mantuve despierto hasta las 12 de la noche solo para ser el primero en felicitar a la hija de Vico C por su cumpleaños”, “Que no se pierda la costumbre de los millennials de recordar que hoy 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 13”, “Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 35. Por si necesitaban una razón para sentirse viejos hoy”, son algunas de las publicaciones en X.

ELLA ES LA HIJA DE VICO C

A pesar de que mantiene un perfil reservado, Marangely Lozada está felizmente casada y es madre de Gabriel y Catalina.

Graduada en Educación Infantil, trabaja como profesora de artes plásticas para niños y adolescentes. Además, es bailarina, actriz, maestra de teatro, libretista y directora.

Fue en el año 2022 cuando emprendió en Puerto Rico con Educreativo, un proyecto que combina arte, educación y entretenimiento infantil con productos y servicios, como juegos didácticos y pedagógicos.

Luis Flores
Luis Flores
