¿Cuáles son los mejores grupos cumbieros en Sonora actualmente?

La música y los grupos de Sonora últimamente han estado de moda, gracias al reciente crecimiento del regional mexicano a nivel internacional. Esto ha catapultado a los grupos de cumbia a la popularidad, no solo en México, sino en varias partes del mundo.

SU MAJESTAD LA BRISSA: 50 AÑOS DE HISTORIA

Hace poco, Su Majestad La Brissa cumplió 50 años de trayectoria. El orgullo de Estación Corral ha estado en las listas de popularidad desde el éxito del tema "La Colales", canción que marcó el salto definitivo del grupo hacia la fama, la cual hasta el día de hoy prevalece.

Recientemente, realizaron una colaboración con Javier Rosas, con temas como Lucerito, La Catrina, Adolescente y Bonita, y Hola, ¿cómo estás?, entre otros. Además, La Brissa ha trabajado con artistas de la región como Tony Aguirre, Beto Vega y Los Hermanos Vega Jr. A día de hoy, siguen poniendo a bailar a donde quiera que se presenten.

Contacto Norte y Juan Ortega: Los amos de la cumbia

En los últimos meses, sin duda alguna, Contacto Norte y el grupo de Juan Ortega se han ganado al público con sus temas, los cuales se han hecho virales en todas las plataformas digitales. Contacto Norte colaboró con Javier Rosas, lanzando canciones que se han vuelto clásicas en cualquier fiesta. Temas como Carola, Verde Más Allá y La Gozadera son de los más populares de esta colaboración. Además, los originarios de Hermosillo Sonora se han hecho populares gracias a temas como El agua clara, El rock del sapo y Coronao Now que han puesto al grupo como uno de los favoritos de la gente.

Por su parte, Juan Ortega y su grupo han destacado con varios temas virales. Apodados Los Amos de la Cumbia, han logrado posicionarse en las listas de popularidad, especialmente gracias a plataformas como TikTok. Canciones como El Mazo, La Lulú y Spanish Girl son algunos de sus éxitos más populares en redes.

LA CONCENTRACIÓN: LOS REYES DEL TIKTOK

La Concentración, sin duda alguna, es el grupo que más se ha popularizado gracias a TikTok. Temas como La Mini Mini, La Varita de Caña y El Paraguayo se han viralizado y colocado en listas de popularidad. Es uno de los grupos con más presentaciones fuera del estado, e incluso en el extranjero, lo que confirma su gran aceptación entre el público.