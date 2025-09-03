Cinco habitantes nominados en La Casa de los Famosos México: ¿quiénes son?

La sexta gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 se vivió con mucha tensión este miércoles 3 de septiembre, con una dinámica de nominación que permitió repartir hasta 6 puntos por habitante, y que dejó a cinco famosos en la placa final de nominados.

Aunque todos los habitantes estuvieron en riesgo por un momento, los votos estratégicos de Alexis y El Guana terminaron por definir a los nominados oficiales de la sexta semana. Además, una inesperada dinámica con bolas doradas generó más incertidumbre, pero no cambió el resultado final.

El Guana logró la inmunidad semanal al ganar la prueba de líder, gracias a su habilidad física y mental, lo que lo mantiene a salvo al menos hasta la semana 7.

DINÁMICA SORPRESA: BOLAS DORADAS Y PUNTOS MENOS

Durante la gala, una tómbola definió un nuevo giro pues Elaine y Alexis sacaron las bolas doradas y, sin saber el beneficio o castigo, eligieron un habitante cada uno. Curiosamente, se eligieron mutuamente, y al abrir los sobres descubrieron que sus elegidos recibirían -4 puntos. Sin embargo, este ajuste no cambió la placa de nominados.

.@ayalaalexis y @ElaineHaroMusic sacan las bolas doradas, ¿cambiaron el destino de la nominación?



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7 https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/Qo9r47Xa0r — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 4, 2025

ESTRATEGIAS QUE NO FUNCIONARON

Los cuartos Día y Noche intentaron coordinar sus votos, pero sus planes se vieron afectados por el nuevo comunicado de "La Jefa", que alteró por completo la estrategia grupal.

NOMINADOS DE LA SEMANA 6

Los habitantes nominados oficialmente esta semana son:

Abelito

Dalilah Polanco

Aaron Mercury

Facundo (el más nominado, con más de 20 puntos)

(el más nominado, con más de 20 puntos) Shiky

Por primera vez en la competencia, Alexis y Mar lograron evadir la placa de nominados, un respiro tras varias semanas consecutivas en riesgo.