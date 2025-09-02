El hipnotista John Milton es herido y despojado violentamente de su camioneta en Sinaloa

Un violento hecho vivió el hipnotista John Milton en Sinaloa, ya que a punta de balazos fue despojado de su camioneta; además, resultó lesionado por esquirla de bala.

El lamentable percance se registró la tarde de este martes 2 de septiembre, en la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de la capital del estado.

EL ASALTO A JOHN MILTON

De acuerdo con la información, el famoso hipnotista se desplazaba por la refería rúa, pero cuando llegó a la altura del trébol que conduce al campo El Diez, un grupo de delincuentes armados le obligaron a detenerse.

En cuanto la camioneta se detuvo, le obligaron a bajar; sin embargo, intentó oponerse, pero los tipos dispararon al aire y una de las esquirlas le impactó en el brazo.

Una vez que los malandrines se retiraron con el vehículo, del que no se informaron características, mientras tanto, John Milton fue llevado en un vehículo particular a un hospital de Culiacán.

Posteriormente, alrededor de las 17:00 horas su representante reportó el asalto al 911, por lo que se implementó una fuerte movilización de distintas corporaciones.

Además, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se presentaron en el lugar de los hechos, así como agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual realizará las indagatorias para dar con los responsables y recuperar la camioneta.