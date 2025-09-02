Filtraciones ponen en duda el rumbo de LCDLF: Esta es la posible lista de eliminados

Una supuesta lista con el orden de eliminaciones de los habitantes de La Casa de los Famosos México comenzó a circular en redes sociales y, hasta ahora, ha coincidido con los resultados vistos en pantalla, lo que ha generado controversia y debates entre los seguidores del reality de Televisa.

De acuerdo con lo que circula en internet, el documento adelanta la salida de 15 celebridades, detallando quién abandonaría la competencia en cada gala de eliminación.

FILTRACIONES PONEN EN DUDA EL RUMBO DE LCDLF

La controversia surge porque los primeros cinco nombres coinciden exactamente con las eliminaciones ya confirmadas: Olivia Collins, Adrián di Monte, Ninel Conde, Priscila Malverde y Mariana Botas.

La coincidencia entre lo filtrado y lo que ha ocurrido en el programa despierta sospechas y también expectativa. Mientras algunos fanáticos consideran que podría tratarse de conjeturas afortunadas, otros recuerdan que en temporadas anteriores ya se habían revelado listas similares que afectaron el suspenso natural del formato.

ESTA ES LA POSIBLE LISTA DE ELIMINADOS

Olivia Collins

Adrián di Monte

Ninel Conde

Priscila Malverde

Mariana Botas

Clement Rodríguez "Shiky"

Dalila Polanco

José Luis "El Guana"

Facundo

Alexis Ayala

Elaine Haro

Aarón Mercury

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Abelito

Según la lista que circula en redes, el sexto eliminado sería Clement Rodríguez "Shiky", seguido de Dalila Polanco y José Luis "El Guana". Estos nombres ya generan especulación en las comunidades de fans, que esperan el próximo domingo de gala para comprobar si la tendencia se confirma.

El gran desafío para la producción ahora es mantener el suspenso, pues la veracidad de la filtración podría restarle impacto al formato que depende de la incertidumbre y de la participación masiva del público.

Mientras tanto, La Casa de los Famosos México 2025 se mantiene como uno de los programas más vistos y comentados del momento, donde cada eliminación no solo cambia la estrategia dentro de la casa, sino también la conversación en redes sociales.