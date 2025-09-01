  • 24° C
Farándula

¿Quién es el líder de la semana 6 en La Casa de los Famosos esta semana?

Con cinco habitantes ya eliminados, la competencia se pone más fuerte y todos buscan la inmunidad para evitar ser nominados

Sep. 01, 2025
Un habitante obtuvo los beneficios de la prueba de esta semana.
La Casa de los Famosos México continúa encendiendo las emociones del público, y este 1 de septiembre se vivió uno de los momentos más esperados: la competencia por el liderato de la semana 6, que otorga inmunidad y múltiples beneficios dentro del reality.

¿QUÉ PASÓ EN EL RETO DEL LÍDER DE LA SEMANA?

La habitación Día, conformada por Guana, Facundo y otros, llegó con fuerza al reto semanal, mientras que la habitación Noche, integrada por figuras como Mar Contreras, Aldo y Alexis, no se quedó atrás en su esfuerzo por ganar la inmunidad.

Esta semana, el desafío fue una divertida y estratégica dinámica de béisbol adaptado, donde cada base sumaba puntos. Los participantes debían igualar la puntuación mostrada en pantalla corriendo entre las bases, en una combinación de agilidad y precisión.

Los finalistas del reto fueron:

  • El Guana (habitación Día)
  • Facundo (habitación Día)
  • Mar Contreras (habitación Noche)

¿QUIÉN GANÓ EL LIDERATO ESTA SEMANA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS?

Tras una intensa final, El Guana se coronó como líder de la sexta semana en La Casa de los Famosos. El carismático integrante del cuarto Día ganó las tres rondas del reto, asegurando su lugar y los beneficios exclusivos del liderato.

imagen-cuerpo

BENEFICIOS DEL LÍDER EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Convertirse en líder no solo garantiza prestigio, sino también importantes ventajas estratégicas dentro del juego:

  • Inmunidad absoluta: Nadie puede nominarlo ni ponerlo en riesgo esta semana.
  • Derecho a salvar a un compañero: Puede rescatar a alguien de la pleca de nominados.
  •  Suite del líder: Disfruta de una habitación exclusiva y puede elegir con quién compartirla (según las reglas de "La Jefa").
César Leyva
