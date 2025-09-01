Él es Graham Greene, actor de "Danza con lobos" que falleció a causa de una grave enfermedad

Hollywood y la industria cinematográfica está de luto tras el fallecimiento del actor Graham Greene, luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Tenía 73 años de edad.

Medios internacionales señalaron que la noticia la confirmó Michael Greene, su representante, quien agregó que, al momento de su deceso, ocurrido el domingo 31 de agosto, en un hospital de Toronto, el reconocido actor estuvo acompañado por su esposa Hilary Blackmore. Le sobreviven, además de su viuda, su hija Lilly Lazare-Greene y su nieto Tarlo.

ÉL FUE GRAHAM GREENE

Nacido en Canadá un 22 de junio de 1952, Graham Greene fue ampliamente reconocido por su trabajo tanto en cine, como en teatro, como en televisión.

Además, es miembro de las Primeras Naciones (Oneida) y a lo largo de su carrera interpretó a numerosos personajes indígenas.

Su primera película fue Corriendo valientemente (Running Brave), en 1983, y participó en la saga de Crepúsculo.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó por su interpretación de "Kicking Bird", de la película Danza con lobos (1990), producida, dirigida y protagonizada por el también actor Kevin Costner.

Gracias a Danza con lobos, Graham Greene fue nominado al Óscar como Mejor Actor de Reparto.

Otras cintas en las que el canadiense participó fueron La milla verde (The Greene Mille), Corazón verdadero (Thunderheart), Viento del río ((Wind River) y Duro de matar, la venganza (Die Hard with a Vengeance).

Entre los premios que recibió a lo largo de su trayectoria, además del Óscar por su papel en Danza con lobos, también obtuvo un Grammy, un Gemini, un Canadian Screen Award y fue nominado al Independent Spirit.

Además cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Canadá y en 2024 recibió el Governor General´s Performing Arts Award.

Graham Greene fue un actor muy respetado, por dar visibilidad y profundidad a personajes indígenas en Hollywood, por lo que tras su fallecimiento deja un enorme legado actoral.

Descanse en paz, Graham Greene.