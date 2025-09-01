  • 24° C
Farándula

María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, sufre fuerte caída en un cine. Así está su salud

Los admiradores de la icónica actriz de “El Chavo del 8” se han mostrado preocupados por su condición, ya que ha sufrido complicaciones

Sep. 01, 2025
La querida actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, ha preocupado a sus seguidores, ya que reciente mente ha tenido problemas de salud y hace unos días un accidente en una sala de cine ha prendido las alarmas.

Y es que la famosa que encarna a “La Chilindrina” en El Chavo del 8 sufrió un incidente que fue captado en video y se ha viralizado en redes sociales.

ASÍ SE VIVIÓ EL ACCIDENTE DE “LA CHILINDRINA”

De acuerdo con la información, María Antonieta de las Nieves acudió al Teatro de los Insurgentes, ubicado en la Ciudad de México, a presenciar la puesta en escena del musical Cabaret.

Sin embargo, cuando subía por la escalinata, tropezó con un escalón, perdió el equilibrio y se precipitó al suelo, entre las butacas.

Pese a que María Antonieta quiso ponerse de pie por sí misma, inmediatamente dos mujeres se apresuraron a auxiliarla.

Aunque el percance fue leve y la histrionisa no sufrió lesiones visibles, ni de gravedad, lo ocurrido ha generado preocupación entre sus admiradores, ya que hace días fue internada de urgencia en Perú.

Por el momento, la famosa actriz no se ha manifestado en torno a la caída, pero en días pasados, a través de redes sociales desmintió noticias sobre su estado de salud, las cuales calificó como exageradas.

Edel Osuna
Edel Osuna
