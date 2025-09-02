  • 24° C
Ninel Conde enfrenta posible multa millonaria tras su salida de La Casa de los Famosos México

La llamada “Bombón Asesino” encendió la controversia al decir que su salida del programa no dependió de la votación del público

Sep. 02, 2025
El pasado 17 de agosto, Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, lo cual se volvió una salida polémica por su sorpresiva eliminación. Sin embargo, esto continúa creciendo, ya que, lo que parecía un simple giro inesperado dentro del reality show, se ha transformado en un conflicto legal y mediático que podría costarle a la actriz y cantante no solo su reputación, sino también una fuerte sanción económica.

La llamada “Bombón Asesino” encendió la controversia al realizar una transmisión en vivo desde Miami en la que aseguró que su salida del programa no dependió de la votación del público, sino que ya estaba pactada en su contrato. Con la frase “me salí por contrato”, Ninel puso en duda la transparencia del formato y desató críticas en redes sociales, además de especulaciones sobre una posible manipulación de las eliminaciones.

¿NINEL CONDE ENFRENTA MULTA MILLONARIA?

Las declaraciones que hizo Ninel Conde a través de sus redes sociales, habrían violado cláusulas de confidencialidad firmadas con TelevisaUnivision y Endemol y no fueron bien recibidas por la producción.

De acuerdo con reportes, la empresa envió una carta formal a la cantante exigiéndole retractarse, eliminar sus publicaciones y ofrecer disculpas públicas. En caso de no hacerlo, podría enfrentar sanciones legales que incluyen devolver todos los pagos recibidos y cubrir una multa que superaría los 500 mil pesos.

Gil Barrera, director de TVyNovelas, confirmó que los pagos pendientes hacia Conde han sido suspendidos hasta que cumpla con las exigencias de la producción. Asimismo, advirtió que la sanción económica sería considerable y podría impactar de manera directa en la economía de la intérprete.

Por ahora, la cantante no ha emitido más declaraciones sobre el caso, lo que mantiene a la audiencia y a los medios a la expectativa de su postura oficial. Lo cierto es que el futuro legal de Ninel Conde parece incierto y la polémica sobre la credibilidad del reality show sigue abierta.

Jhoanna Ontiveros Peraza
