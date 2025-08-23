Ninel Conde confirma que pidió su salida de La Casa de los Famosos México

La tercera eliminación de La Casa de los Famosos México dejó a más de uno sorprendido. Aunque en la transmisión oficial se mostró que Ninel Conde abandonaba el reality por decisión del público al obtener el menor número de votos, pero esto ha creado controversia por muchos seguidores del programa.

En su primera declaración tras dejar la casa, Conde señaló: "Creo que mi tiempo es el tiempo de Dios, así que es perfecto. La verdad es que sí es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí".

NINEL CONFIRMA QUE PIDIÓ SU SALIDA DEL REALITY

Aunque en un inicio se manejó que la eliminación fue consecuencia del voto del público, días después Ninel Conde a través de redes sociales, despejó dudas en una transmisión en vivo, donde aseguró que su salida fue parte de un acuerdo.

"No me sacaron, me salí por contrato", explicó la cantante, relatando incluso que en migración tuvo que aclarar por qué llevaba tanto equipaje si solo había permanecido tres semanas en el programa.

"Estuve un reality que se supone que duraba dos meses y medio, por eso, traje tantas cosas, pero me salí a las tres semanas porque no aguante", mencionó la actriz.

Por otro lado, diversos periodistas de espectáculos ya habían adelantado que Joel Echeverría, representante de Conde, negoció con Televisa y Endemol su salida anticipada como parte de una estrategia de "contención de daños", debido a las críticas que la artista enfrentaba en redes sociales por su comportamiento dentro del reality.

UNA SALIDA ESTRATÉGICA

La decisión también habría tenido un trasfondo en la pérdida de popularidad de la intérprete, quien ingresó como una de las favoritas y con el salario más alto del elenco, estimado en 580 mil pesos semanales. Sin embargo, las polémicas y los señalamientos en redes sociales habrían influido en su determinación de dejar el proyecto antes de tiempo.

Con esta salida, La Casa de los Famosos México suma ya tres eliminados en una temporada marcada por giros inesperados, estrategias entre participantes y decisiones que sorprenden tanto dentro como fuera de la casa.