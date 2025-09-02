¿Verás El Conjuro 4? Este es el orden cronológico de todas las películas de los Warren

Si eres fanático del cine de terror, seguro conoces el nombre de James Wan, quien es la mente creativa detrás de dos de las franquicias más icónicas del género en los últimos años: Saw y El Conjuro.

Esta última está a punto de estrenar una nueva entrega titulada El Conjuro: Últimos Ritos, por lo que muchos se preguntan cuál es el mejor orden para ver las películas relacionadas con los Warren.

Desde su debut en 2013, la saga ha conquistado la taquilla mundial con más de 2 mil millones de dólares recaudados, consolidándose como uno de los universos cinematográficos de terror más exitosos.

Sin embargo, las películas no fueron estrenadas en orden cronológico, lo que puede generar confusión. Para que disfrutes tu maratón y entiendas la historia completa, aquí te dejamos el orden cronológico del universo de El Conjuro:

ORDEN CRONOLÓGICO DEL UNIVERSO EL CONJURO

La Monja (2018) – Situada en 1952, muestra el origen de Valak, el demonio que más tarde aterrorizará a los Warren. Annabelle: La Creación (2017) – Ambientada en 1955, narra el origen maldito de la famosa muñeca. La Monja II (2023) – La hermana Irene enfrenta nuevamente a Valak, esta vez en 1956. Annabelle (2014) – En 1967, Annabelle regresa para atormentar a una joven pareja en California. El Conjuro (2013) – La primera película en estrenarse, pero cronológicamente ocurre en 1971, con los Warren investigando a la familia Perron. Annabelle vuelve a casa (2019) – En 1972, la muñeca provoca el caos en el hogar de los Warren. La Maldición de la Llorona (2019) – Ambientada en los 70, conecta al Padre Pérez de Annabelle con el universo. El Conjuro 2 (2016) – Los Warren viajan a Inglaterra en 1977 para enfrentar el caso Enfield. El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo (2021) – En los años 80, un caso judicial vincula la posesión demoníaca con un homicidio real. El Conjuro 4: Últimos Ritos (2025) – Próxima entrega que podría cerrar la saga con una amenaza conocida.

Con este orden podrás entender cómo todo está conectado y vivir el terror al máximo. ¿Listo para tu maratón previo para el mes de octubre?