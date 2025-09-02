Smashing Machine: El épico giro actoral y físico de Dwayne Johnson "La Roca"

El mundo del cine y el wrestling se unieron en un mismo escenario durante la reciente edición del Festival de Cine de Venecia, donde Dwayne "The Rock" Johnson presentó su más reciente proyecto cinematográfico: The Smashing Machine.

La cinta tuvo su primera proyección en una sala y logró una ovación de pie de 15 minutos, un reconocimiento que emocionó hasta las lágrimas al actor estadounidense.

EL SORPRENDENTE CAMBIO FÍSICO DE DWAYNE JOHNSON

Más allá del éxito de la película, lo que llamó la atención del público fue la transformación física del ex luchador de WWE. Johnson sorprendió al reducir de manera significativa su masa corporal, perdiendo alrededor de 27 kilos (60 libras).

Este cambio generó un intenso debate en redes sociales, donde sus seguidores destacaron el impacto del nuevo aspecto del actor y especularon sobre un posible retiro definitivo de los cuadriláteros.

LA PREPARACIÓN PARA INTERPRETAR A MARK KERR

El radical ajuste en la apariencia de Johnson no parece ser casualidad. Todo apunta a que fue parte de la preparación para interpretar a Mark Kerr, un ex peleador de artes marciales mixtas que dejó huella en la UFC. Kerr fue dos veces campeón de peso pesado y disputó un total de 27 combates, de los cuales ganó 15, perdió 11 y uno terminó sin resultado.

Con este papel, Johnson da un paso arriesgado pero firme en su carrera actoral, apostando por una interpretación que exige tanto disciplina física como profundidad emocional.

NO ES EL ÚNICO CASO EN EL WRESTLING

La transformación de "La Roca" no es única en el mundo del entretenimiento. Otro ex luchador de WWE, Dave Bautista, mejor conocido como Batista, también impactó a sus fanáticos al reducir su peso de 147 a 109 kilogramos, con el objetivo de abrirse camino en nuevos proyectos de Hollywood.

UN NUEVO CAPÍTULO EN LA CARRERA DE JOHNSON

Con The Smashing Machine, Dwayne Johnson muestra que está dispuesto a reinventarse y a dejar atrás la imagen del luchador imponente para dar vida a un personaje complejo y real.

Su cambio físico y el recibimiento en Venecia marcan lo que podría ser un antes y un después en su trayectoria dentro del cine.