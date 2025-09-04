  • 24° C
Farándula

Video de Lady Gaga dirigido por Tim Burton se graba en la Isla de las Muñecas, CDMX

El clip combina coreografía inspirada en Thriller, atmósfera siniestra y un estallido final de color, fusionando la teatralidad de la cantante con la estética única del director

Sep. 04, 2025
Isla de las Muñecas, en Xochimilco, Ciudad de México.

El clip, en blanco y negro, muestra a la cantante realizando una coreografía que recuerda a Thriller de Michael Jackson, rodeada de muñecas que parpadean y se mueven. Solo al final aparece un estallido de color vibrante.

El director recorrió los canales de Xochimilco en trajinera y visitó Tepoztlán, en Morelos, mientras se inauguraba la exposición El Laberinto en la Ciudad de México. La muestra permitió a los fans recorrer escenarios y personajes icónicos de sus películas, como El joven manos de tijeras y El extraño mundo de Jack.

imagen-cuerpo

Lady Gaga se presentó en el Estadio GNP tras 13 años de ausencia en escenarios mexicanos. Durante el concierto recordó que la capital guarda un lugar especial en su carrera, al ser donde cerró su primera gira de estadios en 2011.

Su disco Mayhem, producido por Andrew Watt, Cirkut y Gesaffelstein, lideró ventas en 23 países y superó los 45 millones de reproducciones en Spotify.

EL ESTILO DE "THE DEAD DANCE"

En el video, Gaga luce un vestido blanco de organza con mangas abombadas y falda en capas. Su rostro, marcado con cicatrices que evocan la tierra seca, complementa la atmósfera fantasmal de la Isla de las Muñecas.

La combinación de la teatralidad de Gaga y la estética de Burton hace de este trabajo un encuentro único entre música y cine.

Susana Rodríguez
