¿A Lady Gaga le cayó una maldición? Fans desatan teorías y mitos tras su video en Xochimilco

Lady Gaga volvió a colocarse en el centro de la conversación mundial, esta vez no solo por su música, sino también por la polémica que rodea a su nuevo videoclip The Dead Dance, dirigido por Tim Burton y grabado en la misteriosa Isla de las Muñecas, en Xochimilco, Ciudad de México.

El material audiovisual, cargado de elementos góticos y coreografías teatrales, muestra a la cantante interactuando con varias de las icónicas muñecas que cuelgan de árboles y muros en el lugar.

LADY GAGA CANCELA CONCIERTO EN MIAMI

La coincidencia entre el estreno del video y la reciente cancelación de su concierto en Miami, debido a una lesión en sus cuerdas vocales, no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a especular en redes sociales sobre una posible "maldición".

Aunque Gaga explicó que la decisión de suspender la fecha fue médica y necesaria para evitar un daño irreversible, los comentarios en redes sociales sobre un supuesto vínculo sobrenatural han tomado fuerza.

ISLA DE LAS MUÑECAS

La Isla de las Muñecas, reconocida a nivel mundial por su atmósfera inquietante, nació de la leyenda de Don Julián Santana Barrera, quien colgó muñecas como ofrenda a una niña que presuntamente murió ahogada en los canales de Xochimilco.

Con el paso del tiempo, las figuras deterioradas por el clima adquirieron un aspecto siniestro, dando origen a múltiples relatos paranormales.

¿POR QUÉ NO SE DEBEN TOCAR LAS MUÑECAS?

Guías locales suelen advertir que no se deben tocar las muñecas, pues cada una es considerada un amuleto cargado de energía espiritual.

Según la creencia popular, hacerlo puede traer mala suerte, pesadillas, accidentes o fenómenos inexplicables. Justo esa prohibición es la que algunos seguidores creen que Gaga habría desafiado durante la filmación del video, desatando así la narrativa de la "maldición".

Mientras tanto, voces más escépticas recuerdan que los problemas vocales son comunes en artistas sometidos a giras exigentes, cambios de clima y sobrecarga física.

No obstante, la combinación entre la estética oscura de Burton, la presencia de Lady Gaga y la leyenda de Xochimilco ha generado un cóctel perfecto de misterio, arte y superstición que mantiene a millones de fans divididos entre la lógica y el mito.