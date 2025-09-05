  • 24° C
Grupo Firme y Grupo Frontera presentan 'Modo Difícil' abordando temas de desamor y frustración

Las dos potencias del regional mexicano vuelven a unir talentos con un tema cargado de emociones que ya está disponible en todas las plataformas digitales

La espera terminó: Grupo Firme y Grupo Frontera estrenaron su nueva colaboración titulada “Modo Difícil”, disponible ya en todas las plataformas digitales junto con su videoclip oficial.

El sencillo llega después del fenómeno “El Amor De Su Vida”, tema que superó el Billions Club de YouTube y les dio un Latin GRAMMY®.

Con percusiones vibrantes, acordeón y un sonido profundamente ligado a las raíces mexicanas, “Modo Difícil” aborda con crudeza temas como el desamor, la frustración personal y la sensación de estar atrapado en un ciclo de mala suerte.

La fusión entre la autenticidad melódica de Frontera y la energía inconfundible de Firme convierte la canción en un himno que refleja las emociones de millones de oyentes.

Actualmente, Grupo Firme continúa con su gira récord “LA ÚLTIMA PEDA”, con más de 35 conciertos agotados y presentaciones en escenarios tan diversos como el Zócalo capitalino, Coachella y próximamente la Feria Nacional de Tijuana 2025.

Por su parte, Grupo Frontera sigue consolidando su presencia internacional tras su primer Latin GRAMMY®, nominaciones en los Premios Juventud y su participación en espacios globales como el Tiny Desk y la Paris Fashion Week.

Con este lanzamiento, ambas agrupaciones confirman que cada vez que se unen logran marcar un nuevo capítulo en el regional mexicano, llevando su música y su identidad cultural a públicos de todo el mundo.

Susana Rodríguez
