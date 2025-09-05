¿Cuáles son los grupos que están de moda en Obregón?

En fiestas tradicionales de pueblos, o en celebraciones como XV años, bodas o posadas, estas agrupaciones siempre dejan a la gente con más ganas de bailar por su gran repertorio de canciones.

Grupo La Nueva Era

La Nueva Era se ha hecho de una gran popularidad; su música ha llegado a cada rincón de Cajeme y sus alrededores. "Los del ritmo bonito" cuentan con una muy buena trayectoria, ya que han realizado varios álbumes y han alcanzado grandes cifras en las plataformas digitales.

Recientemente, La Nueva Era lanzó su primer video oficial con la canción "La Ramera", la cual ya cuenta con muchas reproducciones.

El grupo ganó el premio "Grupo Revelación en Tendencia del Año". Además, han colaborado con agrupaciones como Desertores y Grupo La Presencia, sacando temas que han sido del gusto del público.

Crecimiento de Grupo La Propuesta

Uno de los grupos que más ha estado en la popularidad en estos últimos años ha sido Grupo La Propuesta, originarios del Tobarito, Sonora. Temas como "La Diabla La La", "El Vaquero de Tucson" y "La Chica del Boulevard" los han colocado como favoritos del público. El tema "La Diabla La La" cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. La Propuesta, ya ha formado parte de grandes carteleras, abriendo bailes para agrupaciones como La Brissa y Tropicalísimo Apache.

Grupo La Propuesta ha hecho colaboraciones con grupos del Estado como KB y su Estilo Sierreño, y Los Pikadientes de Caborca. Cada vez su popularidad crece más.

Grupo La Mira y Línea Sierreña

Tras su salida de La Brissa, Urie Ruiz y Aron Soto comenzaron un nuevo proyecto musical llamado Grupo La Mira, que en sus cuatro años de trayectoria se ha mantenido en el gusto de la gente.

A pesar de su corta carrera, ya han colaborado con agrupaciones internacionales como Bronco y El Pequeño Norte.

Por su parte, Línea Sierreña se ha colocado en los primeros lugares de popularidad en la región. A donde quiera que se presenten, la gente siempre quiere estar presente en sus bailes.

Sus temas, al puro estilo sierreño, se han vuelto los favoritos del público. Canciones como "¿Qué te pasa?", "La Indita" y "La Repetidora", entre otras, son los éxitos que ponen el ambiente en cada presentación de este gran grupo sierreño.