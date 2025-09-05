Julia Garner interpretará a Madonna en la esperada biopic

La actriz Julia Garner, famosa por Inventando a Anna y Los Cuatro Fantásticos, confirmó que interpretará a Madonna en la esperada biopic sobre la icónica cantante. El proyecto, que había estado en pausa desde 2023, regresa con fuerza bajo la dirección de la propia artista.

"Es un trabajo en progreso", confesó Garner en W Magazine. La actriz de 31 años se prepara para encarnar a una de las figuras más influyentes del pop, en una producción que Madonna dirige y co-escribe, asegurando una mirada única y cercana de su vida.

¿QUIÉN ES JULIA GARNER?

El título provisional rinde homenaje a la película y canción de Madonna de 1987. Aunque originalmente se planeó como largometraje, ahora será una miniserie exclusiva de Netflix. Shawn Levy (Deadpool, Wolverine) se sumó como productor ejecutivo, reforzando la expectativa por la serie.

Garner fue seleccionada en 2022 tras una audición frente a la propia Madonna, que incluyó canto y baile. "Tuve que convencerla de que merecía estar en esa sala", contó la actriz en el pódcast SmartLess, recordando cómo se preparó sin formación previa en danza para asumir el icónico papel.

La biopic llega tras la pausa de Madonna en la escritura de su autobiografía, mientras se enfocaba en The Celebration Tour tras superar un grave problema de salud. Aunque no hay fecha de estreno oficial, la emoción de los fanáticos crece, ansiosos por descubrir la historia de la "Reina del Pop" contada por ella misma.