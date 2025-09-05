  • 24° C
Farándula

ExpoFest Cajeme 2025: Estos son los precios para los conciertos del evento

Faltan 63 días para la gran fiesta; después de varios años el Municipio tendrá nuevamente este tipo de acontecimientos

Sep. 05, 2025
Se lanzaron a la venta los boletos para los shows, conciertos y bailes de esta próxima feria en noviembre.

COSTOS GENERALES Y VIP

Los boletos generales rondan entre los 300 y los casi 600 pesos, mientras que en las zonas VIP los precios están desde los 1,000 y los 2,500 pesos, dependiendo del artista o grupo que se estará presentando.

COSTOS SECCIÓN DIAMANTE

Otra sección que se abrió fueron lugares diamante. Algunos eventos de la Expo sí tienen esta sección y algunos otros no. Estos lugares rondan entre los 500 y 1,350 pesos, dependiendo del grupo o artistas que se vayan a presentar.

DÓNDE PUEDES COMPRAR BOLETOS

En la página Ticketu se están vendiendo las entradas para casi todos los conciertos de la ExpoFest Cajeme, pero también los boletos para conciertos de edición especial se están vendiendo por TicketStar, para las secciones VIP y diamante; los boletos para área general se podrán conseguir en tiendas Iron Cell, Vaqueros Modas, Botas El Mezquite y Farmacia San Carlos en Esperanza.

Faltan 63 días para la gran fiesta de Cajeme. Después de muchos años, la Expo volverá a Obregón y la gente ya está comprando sus boletos para sus grupos favoritos.

Fernando Domínguez
