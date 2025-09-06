Taylor Swift y Travis Kelce generan impacto millonario en la NFL tras anunciar su compromiso

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo ha causado furor en redes sociales, sino que también ha generado un impacto económico sin precedentes en la NFL y marcas asociadas.

En tan solo 24 horas, la publicación del anuncio en Instagram alcanzó 33 millones de "me gusta" y un millón de "reposts", rompiendo récords en la plataforma según Meta.

El efecto Swift no tardó en reflejarse pues, entre otras cosas, las camisetas de Kelce registraron un incremento del 200 por ciento en ventas en el portal Fanatics, mientras que la canción "So High School" de Swift vio un aumento del 400 por ciento en reproducciones en Spotify.

Además, la cuenta de Instagram de Kelce sumó 800 mil nuevos seguidores, alcanzando los 7.9 millones, y la de Swift superó los 282 millones.

La marca Ralph Lauren también fue beneficiada. El vestido de 320 dólares que Swift lució en las imágenes se agotó en todas las tallas en pocas horas tras la publicación.

UN COMPROMISO QUE VALE MILLONES PARA LA NFL

Desde que se hizo pública la relación entre la estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs, la NFL ha visto un crecimiento notable en su audiencia y presencia en redes.

De acuerdo con Apex Marketing Group, la liga ya había obtenido más de 300 millones de dólares en valor comercial tras las primeras semanas del romance.

El fenómeno no se limita a Estados Unidos. La NFL cuenta con 46 millones de seguidores en México y 50 millones en Brasil, donde los Chiefs debutan esta temporada frente a los Chargers.

EXPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LA RELACIÓN

Según datos obtenidos por EFE, la audiencia televisiva en Latinoamérica se duplicó entre 2021 y 2024, y todo apunta a que seguirá en aumento con la exposición mediática de esta relación.

La NFL celebra esta conexión entre cultura pop y deporte como una oportunidad de oro para atraer nuevas audiencias, especialmente jóvenes y seguidores del entretenimiento. Y con la temporada recién comenzando, el "efecto Taylor Swift" promete seguir generando titulares... y millones.